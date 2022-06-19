Canan Karatay: Yoğurdu evde kendiniz yapın! Evde yoğurt yapma rehberi

Prof.Dr. Canan Karatay, Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş ve 20 kişilik ekip hep birlikte yoğurt mayaladı. Ev yoğurdunun çok önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, şöyle dedi:

"Yoğurdu evde kendimiz yaptığımız zaman en doğal probiyotiktir. Bütün yaşlı, çocuk, hastaların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bol yememiz lazım. Hayatı uzatır. Kafkasya’da uzun yaşarlar. Çünkü, sabah, öğlen, akşam yoğurt yerler. Ama tam yağlı sütü kullanacaksınız. Bunun probiyotik sayısı çok önemlidir. Yüzde 80 bağışıklık sistemini güçlendirir. En iyi aşıdır. Kış geliyor. Kendi yoğurdumuzu yapalım ve çocuklarımızı, hastalarımızı bunlarla besleyelim. Tok tutar kilo verdirir."

Evde yoğurt yapma rehberi

Gelelim kıvamı hayranlık uyandıracak yoğurtların yapımına. Bunun için iyi kalitede, taze ve temizliğine güvendiğiniz bir çiğ süte ihtiyacınız olacak. Elinizde böyle bir süt varsa derin bir tencerenin üzerine süzgeç ya da tülbent oturtarak işe başlayın. Sütünüzü bu tülbent ya da süzgeçten geçirin. Yabancı maddelerin bu şekilde üzerinde kalmasını sağlayın.

Tencereyi ocağın üzerine alın. Orta ateşte tahta kaşık yardımıyla sütü havalandırarak (havalandırmaktan kasıt belli bir yönde karıştırırken arada bir sütün bir kısmını kaşığın üzerine alarak yukarıya kaldırıp geri dökülmesini sağlamak) kaynatmaya başlayın. Bu şekilde havalandırarak 6-8 dakika kadar kaynattın. Fokurmaya başlayıp süt yükseldiğinde ocağın altını en kısığa alın ve 10 dakika daha kaynatın. Ardından ocaktan alın ve oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Bu aşama yoğurdu mayalamaktaki en önemli aşama. Çünkü doğru ısıyı yakalayamazsanız yoğurdunuzu mayalamanız zor olacaktır. Eğer termometreniz varsa 42-45 dereceyi gördüğünüzde hemen mayanızı ilave edin. Ancak termometreniz yoksa serçe parmağınızı sütün kenarına hafifçe daldırın. Parmağınızı yakmayan bir ısı hissediyorsanız ne tamamen soğuk ne de tamamen sıcaksa mayalanma vakti gelmiş demektir. Maya miktarını da 1 litre süte 1 yemek kaşığı dolusu (tepeleme yemek kaşığı) maya olarak düşünebilirsiniz. Dilerseniz içine bir miktar şeker ya da tuz da ilave edebilirsiniz. Mayanızı bir kabın içine koyun ve bir miktar süt ilave ederek güzelce karıştırın. Ardından bu karışımı sütün içerisine ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Hemen ardından yoğurdu mayaladığınız kabı sarıp sarmayalın ve kapağını da güzelce kapatın. Oda sıcaklığında ortalama 6-8 saat arası mayalandırmaya bırakın. En ideali eğer vaktiniz varsa 1 gece mayalandırmak. Eğer çok soğuk bir havada mayalandırma işlemini gerçekleştirmeye çalışıyorsanız, 40 derecede 15-20 dakika ısınmış, ardından birkaç dakika soğumaya bırakılmış fırının orta rafına yoğurt kabınızı yerleştirin. Soğuk havalarda bu şekilde mayalandırma işlemini hızlandırmış olacaksınız. Mayalanınca dolaba kaldırın. Soğuduktan sonra yoğurtlarınız tüketilmeye hazır!

Katı yoğurt yapmanın püf noktaları

Evde yoğurt mayalandığında en çok şikayet edilen konuların başında yoğurdun çok sulu olmuş olması geliyor. Kıvamının bu denli sulu olması, yoğurttan beklenen o tok duruşu karşılamıyor oluşu hazır yoğurtlara yönelmenin sebeplerinden biri.

Eğer yoğurdunuzu mayalamak istediğiniz mayanın kendisi de sulu bir kıvamda ise yoğurdunuz da sulu bir kıvamda oluyor ve dilediğiniz gibi tutmuyor. Bu nedenle daha yoğun ve sert kıvamlı yoğurt mayaları ile yoğurt mayalamanızı öneririz. Bu şekilde yoğurtlarınız daha yoğun kıvamlı olacaktır.

Katı yoğurt yapmanın bir başka sırrı ise farklı süt çeşitlerini bir arada kullanmaktan geçiyor. Örneğin; sütünüzün yarısını manda, keçi sütü gibi bir süt geriye kalanını klasik inek sütü olarak tercih ederseniz de katı bir yoğurt elde ederseniz. Dilerseniz sütünüzün tamamını keçi, koyun veya bulabilirseniz manda sütü gibi sütten de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde daha katı kıvamlı bir yoğurt elde etmiş olacaksınız.