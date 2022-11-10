Canan Karatay uyardı: Yumurtayı böyle yemeyin! Bu tarifi yiyin, gün boyu tok gezin

Dinç kalmaya yönelik bir dizi önerilerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. Karatay bu kez de sabah kahvaltısında en sağlıklı besinlerin tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Sağlıklı kahvaltı tabağı tarifi de verdi.

Prof. Dr. Canan Karatay, fazla pişirilmiş yumurtanın faydasını kaybettiğini, sağlığa yararından çok zararı olabileceğini açıkladı.

Yumurtanın sarısının etrafı fazla pişmekten grileşmiş, yeşillenmiş ise o yumurta sağlığınız için zararlı hale dönüşmüştür. O yumurta dünyanın en iyi tavuğunun yumurtası bile olsa Omega-3 yağı, trans yağa dönüşmüş demektir. Bu durumda yumurta size yarardan çok zarar verecektir.

Beslenme hatta evde kullanılan temizlik malzemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, son olarak geçtiğimiz günlerde dinç kalmaya yönelik bir dizi önerilerde bulunmuştu.

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Canan Karatay bu kez de sabah kahvaltısında en sağlıklı besinlerin tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

GÜN BOYU TAK KALMANIN TARİFİNİ VERDİ

Akşam'ın haberine göre; Prof. Dr. Karatay, sabah kahvaltısı için önerdiği tarifler gün boyu tok kalmanın tarifini verdi. Vücudun ihtiyacı olan antioksidan ve kalsiyumun aynı anda bulunduğu bu tarifle ağzınızın suyu akacak. İşte Canan Karatay'dan 'sağlıklı' sabah kahvaltısı tarifi...

Prof. Dr. Canan Karatay yumurtanın pişirilme şekliyle alakalı şu tavsiyelerde bulundu;Yumurtalar özellikle kayısı kıvamında olmalı ya da tereyağında düşük ısıda katılaştırılmadan hafifçe pişirilmelidir. Çünkü yumurta uzun süre haşlandığı zaman, sarısının etrafında gri-yeşil bir renk oluşmakta ve ağzımıza aldığımızda dağılıp un ufak olmaktadır.

Aşırı pişirilme ve haşlanma sonucu, doğallığını kaybetmiş olan yumurta sarısı içinde bol miktarda trans yağ meydana gelmiştir. İşte, asıl sağlığa zararlı olan doğal yumurtanın kendisi değil de, kötü pişirilme sonucu ortaya çıkan trans yağlardır.

Bu nedenle, yumurta pişirilirken yüksek ısıda yandığı ya da kızartıldığı zaman da, aynı şekilde doğallığını kaybettiğinden ve bol miktarda trans yağ meydana geldiğinden sağlığa zararlı ve tehlikeli bir hale gelir."

Sabah kahvaltısında tüketilen her besini vücut gün boyu kullanır. Canan Karatay'da bu öğünde en sağlıklı besinlerin tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Sağlıklı bir kahvaltı menüsü önemli!

Bu yüzden Canan Karatay, sağlıklı bir sabah kahvaltısı tarifi verdi. Vücudun ihtiyacı olan kalsiyum ve antioksidanı tamamlayan bu tarif ağızlarınızın suyunu akıtacak.

İŞTE CANAN KARATAY'IN AÇIKLADIĞI O TARİF

Dünyanın en sağlıklı kahvaltısı:

FIRINDA DOMATESLİ YUMURTA

4 adet yumurta

4 adet domates

2 adet biber

20 gram rendelenmiş kaşar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı pul biber karabiber ve tuz

Yumurtaları orta kıvamda haşlayın. Kabuklarını soyup tam ortadan ikiye bölün.

Bir küçük kare fırın tepsisine yağlı kağıt serip böldüğünüz yumurtaları içine yerleştirin.

Akabinde domatesleri halka halka kesip üzerine koyun.

Biberleri de çubuk şeklinde kesip ekleyin.

Üzerinde zeytinyağını gezdirip baharatları ekleyin.

En son kaşarı koyun ve 200 derece ısıtılmış fırına verin.

20 dakika sonra çıkartın fırında domatesli yumurta tarifiniz hazır!

Kahvaltıda olması gerekenler listesi -Sabah kahvaltısında neler yemeliyiz?

Yumurta.

Kaşar peynir.

Tam yağlı beyaz peynir.

Tel peynir.

Labne peynir.

Tereyağı

Kaymak.

Bal.

Kahvaltıya Uygun Tahıllar

Tam buğday ekmeği.

Yulaf Ezmesi.

Mısır unundan yapılmış ev ekmeği (özellikle glüten hassasiyeti olanlar için önerilebilir)

Marketlerde satılan tam tahıllı kahvaltı krakerleri (galeta gibi)