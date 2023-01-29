Canan Karatay limonlu su tarifi: Zayıflatan limonlu su etkisi şifa gibi! Herkes bunu konuşuyor

Limonlu suyun, sindirimi iyileştirmek ve enerjiyi yükseltmek gibi çeşitli yararları olduğu biliniyor. Bu içeceğin kilo vermeye de yardımcı olduğu söyleniyor. Peki gerçekten böyle bir etkisi var mı?

Limonlu su kilo aldırır mı?

Limonlu suyun faydaları arasında tok tutucu özelliği de vardır. Limonlu su tansiyon problemi için de çözüme ulaşmada destekleyicidir. Pektin liflere sahip limon, gün boyunca tokluk hissi verir. Böylece zayıflamada size kolaylık sağlar. limon suyunun içerdiği asitler nedeniyle böbrek taşlarını önlemede etkili olabileceğini gösteriyor.

Türk hekim, kalp ve iç hastalıkları profesörü olarak bilinen Canan Karatay alternatif tıp bilgisi ile hafızalara kazındı. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Karatay'ın o açıklaması...

Limon suyu, Canan Karatay'ın en büyük sırrıymış!

İşte Canan Karatay'ın anlatımıyla limon suyu hakkında herkesi çok şaşırtacak bilgiler.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar özellikle de zayıflamak isteyen kimselerin sabahları limonlu su içmeleri gerektiğini söylüyor. Çocukluğundan bu yana limonlu içmeyi adet haline getiren Canan Karatay, limonlu suyun sırrını açıkladı.

Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları çatır çatır yakmaktadır. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılır.

Metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yarayan limon suyu, yağ yakıcı etkisiyle kısa zamanda fazlalık yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı olur. Zayıflama ve sağlıklı beslenmeye dair açıklamaları ile gündeme gelen Canan Karatay, katıldığı bir programda devamlı limonlu su içmesi gözleri üzerine topladı. Limonlu suyun sağlık açısından da çok faydalı olduğunu maddeler halinde sıraladı.

- Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir.

- Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir.

- Metabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer.

- Pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.

Limonlu su nasıl hazırlanır?

İşte o tarif

Zayıflatan Limonlu Su (Haftada 2 Kilo)

Zayıflatan Limonlu Su (Haftada 2 Kilo) Tarifi İçin Malzemeler

200 ml su

1 adet limon

Zayıflatan Limonlu Su (Haftada 2 Kilo) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir bardak suyu ve suyunu sıktığımız limon suyunu cezveye koyuyoruz isterseniz limonun kabuğunu da koyabilirsiniz ve kaynamaya bırakıyoruz . Kaynadıktan sonra bardağa alıp ağzı yakmayacak seviyeye geldiğinde içiyoruz. Ben limonun kabuğunu da yiyorum daha çok etkisi oluyor. Yemeklerden 5 dakika önce içiyoruz kesinlikle sonuç alacağınız bir tarif afiyet olsun bol zayıflamalar.

Tarçınlı limonlu su: Limonlu tarçınlı su nasıl hazırlanır? 1 su bardağı suyun içerisine 1 adet çubuk tarçın ve 5 damla limon ekleyin. 3-4 dakika bekledikten sonra tarçını çıkarın ve için. Bu tarifteki malzemeleri ölçülü olark çoğaltarak gün içinde içebileceğiniz miktarda su hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca: Ballı su kabızlığa iyi gelir. Sabahları aç karna alacağımız bir bardak ballı su içmek kabızlığa iyi gelir. Kahve ve limon, sağlığınız üzerinde faydalıdır.