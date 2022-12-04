Canan Karatay karaciğer temizliği: Karaciğer yağlanmasına müthiş tavsiye verdi! Obezite ve diyabete dikkat!

Kadınların vücutlarında en fazla şikayetçi oldukları göbek bölgesindeki yağlanmanın en önemli nedeni karaciğer yağlanması! Karaciğer yağlanması, çeşitli nedenlere bağlı olarak karaciğerde yağ toplanması şeklinde gelişen yaygın bir hastalıktır. Son dönemde karaciğer rahatsızlığı yaşayanların sayısı artıyor. Peki zayıflamak ve karaciğer yağlanmasından kurtulmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Karaciğer yağlanması neden olur, nasıl beslenilmeli? Siz değerli akit okuyucuları için Zayıflamak ve karaciğer yağlanmasına engel olmak için Canan Karatay'dan Karaciğer yağlanması diyetini araştırdık....

Canan Efendigil Karatay'ın önerileri....

Karın boşluğunun sağ yukarısında, diyaframın da alt tarafında yer alan karaciğer organında yağ birikince ortaya çıkan karaciğer yağlanması, sağlığı olumsuz yönde etkileyeceği için telafi edilmesi gereken bir durumdur. Alkolden dolayı ortaya çıkmasa bile diğer etkenlerden dolayı oluşabilen karaciğer yağlanmasında, ilaç kullanımın dışında karaciğere hasar vermeyecek beslenme şekilleri ve egzersizlerle iyileştirilebilmektedir. Non-alkolik karaciğer yağlanması ve alkolden dolayı oluşan karaciğer yağlanması toplamda 2 çeşittir. Bu iki çeşitte karaciğerin en az %10’u yağdan oluşmaktadır. İnsan vücudundaki en büyük organlardan birine sahip olarak sindirimi, toksinleri vücuttan uzaklaştırmak gibi önemli vazifeleri vardır. Her şeyi yiyeceğiniz bu diyette sadece bir besin yasak..

Doktor tarafından karaciğer yağlanması teşhisi konulan kişilerde yağ metabolizması normalin dışına çıkmış ve yağlanma artmaya başlamıştır. Yağların bu şekilde birikmesi ise özellikle de göbek çevresinde yağlanmaya sebep olmaktadır.

Estetik görünümüne önem veren kadınların eritmeye çalıştıkları göbek yağlarının bir diğer nedeni olan karaciğer yağlanması rahatsızlığından kurtulmak için Karaciğer yağlanması diyetini uygulayabilirsiniz.

Karaciğer yağlanması problemi olan kişilerin ilk olarak beslenme programlarından başta alkolü daha sonra da bütün karbonhidratları, şekeri ve şekerli-sodalı içecekleri, işlenmiş-paketli ürünleri hayatlarından uzaklaştırarak; doğal ve sağlıklı beslenme programına geçiş yapmaları gerekir. Hem sağlık hem de zayıflamak için karaciğer yağlanmasını önlemek ve olan yağlanmanın beraberinde getireceği olumsuzlukları engellemek adına karaciğer yağlanması diyeti yapılabilir.

Antioksidan bakımından zengin olan sebzelerin yenilmesi halinde karaciğerin zararlı toksinlerinden ve yağ hücrelerinden arınması önem taşır. Karaciğerinde yağlanma görülen kimselerin çiğ meyve-sebze tüketimine ağırlık vermesi gerekir. Hızlı bir metabolizması için ve diyeti desteklemek için yağ yakıcı hareketler tercih edilmelidir. Lahana, turp, roka, enginar, pırasa, kabak, ıspanak ve bamya mevsimine göre tercih edilebilir. B vitamini yüksek olan gıdaların tercih edilmesi karaciğerde yağlanmayı azaltacaktır.

KARACİĞER YAĞLANMASI DİYETİ ZAYIFLATIYOR MU? KARACİĞER YAĞLANMASI OLAN KİŞİLER NE YEMEMELİ?

Karaciğer yağlanması rahatsızlığında diyet uygulanacaksa bunun ilk kriteri hastalığın ileri boyuta ulaşmasına neden olacak fazlalık kiloların eritilmesidir. Hayvansal yağa ve A vitaminine sahip tereyağı, sakatatlar, etin yağlı tarafları, sosis gibi işlenmiş besinler, asitli içecekler karaciğer yağlanmasını tetiklemektedir.

Alkolden muhakkak uzak durulmalıdır. Karaciğer yağlanmasının haricinde diğer ciddi rahatsızlıklarında sebebi alkolden olabilir.

Şekeri hayatınızdan çıkartın. Şeker olan kek, kurabiye gibi hamur işleri, gazlı içecekler, hazır meyve suları tüketilmemelidir.

Kızartma türü gıdalar yenmemelidir..

Beyaz ekmek, pirinç ve makarna yasaklanmalıdır.

Karaciğerdeki toksin maddeleri temizlemek için taze sebze ve meyveye ağırlık verilmelidir. Kereviz, enginar, ıspanak gibi sebzeler yenmelidir. Baldaki cholin maddesi karaciğer hücrelerini kuvvetlendirir. Her sabah 1-2 tatlı kaşığı organik bal tavsiye edilebilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI NASIL GEÇER?

Mucizevi bir kür olan maydanoz limon suyu kürü, karaciğeri arındırıyor ve karaciğerdeki toksinleri vücuttan atıyor. 15 gün boyunca uygulayacağınız bu kür ile cildiniz ışıl ışıl parlayacak ve karaciğerde yağlanma varsa bunu ortadan kaldıracak.

MAYDANOZ SUYU TARİFİ:

Malzemeler: 15 – 16 adet maydanoz, 1 adet limon, 1 bardak su

Hazırlanışı: Bir blendıra 15-16 dal maydanozu atalım. Üzerine bir adet limonu sıkalım ve bir bardak su ilave edelim. Blendırdan tüm malzemeleri geçirelim. Yaptığınız bu kürü sabahları aç karnına bir bardak için. İçtikten 15 dakika sonra kahvaltınızı yapın. Metobolizmaya uyarıcı etkisi olan maydanoz, kan dolaşımını hızlandırır, dokulara daha çok kan ulaşmasını sağlayarak yağ yakma ve zayıflama etkisi sağlar. Bunun dışında maydanoz C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir.

ZAYIFLAMAK İÇİN ÖRNEK DİYET LİSTESİ ÖRNEK MENÜSÜ:

Kahvaltı:

- 2- 3 yemek kaşığı yulaf,

- 1 su bardağı yarım yağlı süt,

- 2 tane ceviz içi,

- 2 dilim ananas, 1 tane muz ya da 1 tane elma,

Ara Öğün:

- 10 tane fındık ya da badem,

- Şekersiz yeşil çay,

Öğle:

- 1 bardak ayran,

- 1 porsiyon bakliyattan yapılmış yemek,

- Mevsim salata,

- 1 dilim tam buğday ekmeği,

İkindi:

- 1 dilim yarım yağlı olan beyaz peynir,

Akşam:

- 1 kase yarım yağlı olan yoğurt,

- porsiyon etli, tavuklu ya da kıymalı sebze yemeği,

- Mevsim salatası,

Gece:

- 1 porsiyon meyve türü.

CANAN KARATAY'DAN KARACİĞER YAĞLANMASI DİYETİ LİSTESİ

Karatay

Prof. Dr. Canan Karatay'ın Karaciğer yağlanmasını önlemek için uygulanabilecek diyet listesi örneği olduğunu öne süren Karatay, aşağıdaki beslenme şeklini öneriyor:

Kahvaltı: 2 adet yumurta, 3-4 dilim yağsız peynir, sınırsız domates, salatalık, maydanoz, 1 kâse yulaf ezmesi ya da 2 ince dilim tam buğday ekmeği

Ara Öğün: 1 porsiyon meyve (elma ya da armut olabilir)

Öğlen: Izgara, haşlama ya da fırında balık veya tavuk, 1 kâse yoğurt, 2 ince dilim tam buğday ekmeği, salata, sebze çorbası

İkindi: 2-3 adet ceviz, 1 porsiyon meyve

Akşam: 7-8 yemek kaşığı sebze yemeği, salata, 1 kase yoğurt, 2-3 dilim tam buğday ekmeği, pancar çorbası.

NOT: DOKTOR ONAYI ALMADAN KESİNLİKLE DENEMEYİNİZ!

Karaciğer yağlanması neden olur?

Karaciğer yağlanması, fazla kilolu bireylerde veya fazla alkol kullanımı nedeniyle şeker hastalığı ya da insülin direnci olan kişilerde görülen, karaciğerde yağ birikmesi durumudur. Karaciğerde biriken yağ, zamanla karaciğerin büyümesine neden olur. Kilo vermek ve egzersiz karaciğer yağlanmasına iyi gelmektedir.

Karaciğer yağlanması belirtileri...

Karaciğer yağlanması, çeşitli nedenlere bağlı olarak karaciğerde yağ toplanması şeklinde gelişen yaygın bir hastalıktır.

Bunun haricinde yaygın görülen karaciğer yağlanması belirtileri şunlardır:

Halsizlik ve enerji düşüklüğü

Göğüs ve karın bölgesinde ağrı

Çabuk yorulma.

İştahsızlık.

Mide bulantısı ve kusma.

Sarılık.