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Kadın - Aile Canan Karatay ısrarla önerdi! Doping etkisi yapacak besin: Dikkat çeken cevap, şaşıracaksınız!
Kadın - Aile

Canan Karatay ısrarla önerdi! Doping etkisi yapacak besin: Dikkat çeken cevap, şaşıracaksınız!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 00:44:00 - 2023-06-11 01:36:24
Canan Karatay ısrarla önerdi! Doping etkisi yapacak besin: Dikkat çeken cevap, şaşıracaksınız!

Prof. Dr. Canan Karatay enerjisi düşük kişilere besinler öneriyor. Karatay, şeker tüketmenin enerji değil tam tersi halsizliğe neden olduğunu açıkladı. Canan Karatay, cevizin hafıza ve beyin sağlığa ola faydalarına dikkat çekerken, ceviz tüketmenin en lezzetli ve pratik yolunu da önerdi. Peki, enerji veren besinler nelerdir? .

Yaz aylarına yaklaşırken insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği paylaşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, insan ömrünü uzatacak besinleri şöyle sıraladı: "Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.

Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı." Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin püf noktası doğru beslenmeden geçiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ortalama yaşam süresi 78.6 yıl olsa da kişilerin ömürlerini etkileyen en önemli unsur, beslenme alışkanlıkları.

Beslenme uzmanlarının, sağlıklı ve uzun ömür için önerdikleri doğal yiyecekler şöyle:

MANTAR

Yapılan çalışmalarda mantarın bünyeyi hastalıklara karşı koruduğu görüldü. ISPANAK Kalp, tansiyon, göz ve deri hastalıklarına karşı etkili bir sebze. Sık tüketimi ile birçok cilt lekelenmelerinin önüne geçilebilir. KARNABAHAR Sinir sistemini olumlu etkileyen ve zihin yorgunluğunu alan bir sebze olan karnabahar, mevsiminde düzenli olarak tüketilmeli.
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AVOKADO

B vitaminleri, D vitamini, potasyum ve çeşitli yağları içeren nadide meyvelerden olan avokado sağlığa sağlık katıyor. Tansiyon ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı.

HAVUÇ

Her gün 1 adet havuç yenildiğinde kalp krizi ve felç tehlikesi büyük oranda azalır. Ayrıca organlarda gelişen kanser türleri, yüksek kolesterol ve görme rahatsızlıkları düzenli havuç tüketimi ile önlenebilir.

TAM BUĞDAY

Özellikle B grubu vitaminlerini barındıran buğday, E vitamini ve demir minerali de içerir. Özellikle damar sağlığını destekler, damar elastikiyetini korur. BROKOLİ Bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklar mücadele eden besinlerden biri de brokolidir. Pek sevilmese de etkileri araştırmalarca kanıtlandı.

MEYVELER

Ceviz, badem, fındık, fıstık ve her çeşit kuru meyveler magnezyum, çinko, potasyum, selenyum minerallerini yüksek miktardaiçerir. Hayati organlar olan beyin ve kalp sağlığını iyileştirir. Alzheimer, depresyon, demans gibi hastalıklardan korur.

BAL Şifa kaynağı olan bal, kalbi kuvvetlendirir. Şeker ve tatlandırıcı yerine kullanılabilen bal sıcakla etkisini kaybettiğinden ılık ya da soğuk besinlerde kullanılmalı.

KEREVİZ VE SARIMSAK

İçerdikleri özel bileşikler sayesinde kansere yakalanma oranını azaltan besinler arasında yer alır. Özellikle böbrek rahatsızlıkları tedavisinde yardımcıdır. Ayrıca pek çok hastalıkla savaşırlar.

 

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