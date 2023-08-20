Canan Karatay ısrarla önerdi, çok kritik bilgi verdi! Sofranızdan eksik etmeyin: Doğanın şifalı hazinesi semiz otu

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri tartışmalı olsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi.

Canan Karatay, "Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." Diyerek omega-3 içeren besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.

CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

-Ketentohumu

-Semizotu

-Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

*Beyin gelişimine ve göz sağlığına iyi gelir.

*Büyüme ve gelişmeyi destekler.

*Kalp sağlığına iyi gelir.

*Cilt kanseri riskini azaltır.

*Kolesterol ve trigliseridi düşürür.

*İyileşmeyi hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir.

*Uzun süre tok kalmanızı sağlar, iştahı dengeler.

*Vücutta yağların yakılmasını kolaylaştırır.

*Kan şekeri ve insülin seviyesinin dengelenmesini sağlar.

*Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler

*Kilo alma ve obeziteyi önler

*İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler

Semizotu Faydaları

Vitamin ve Mineral Zengini.

Kolesterolü Düşünmeyin.

Bakteri Düşmanı

Kanser Tedavisinde Beslenmeye Destek.

Semizotu Hemoroide İyi Geliyor.

Bağırsakları Lifle Mutlu Ediyor.

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