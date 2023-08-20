Canan Karatay ısrarla önerdi, çok kritik bilgi verdi! Sofranızdan eksik etmeyin: Doğanın şifalı hazinesi semiz otu
Sağlığımızı korumak ve bedenimize iyi bakmak için doğanın bize sunduğu birçok mucizevi bitki bulunmaktadır. Bu bitkilerden biri de semiz otudur. Semizotu faydaları nelerdir sorusu birçok bakımdan merak edilen bir konudur. Canan Karatay bunu tüketiyor! Bakterinin canını alan semiz vücutta ne bakteri ne hastalık bırakıyor. İşte Canan Karatay'dan hayati uyarı! Karatay'ın açıklamaları ve diğer tavsiye ettiği besinler..
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri tartışmalı olsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi.
Canan Karatay, "Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." Diyerek omega-3 içeren besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.
CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER
-Ketentohumu
-Semizotu
-Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri
OMEGA-3'ÜN FAYDALARI
*Beyin gelişimine ve göz sağlığına iyi gelir.
*Büyüme ve gelişmeyi destekler.
*Kalp sağlığına iyi gelir.
*Cilt kanseri riskini azaltır.
*Kolesterol ve trigliseridi düşürür.
*İyileşmeyi hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir.
*Uzun süre tok kalmanızı sağlar, iştahı dengeler.
*Vücutta yağların yakılmasını kolaylaştırır.
*Kan şekeri ve insülin seviyesinin dengelenmesini sağlar.
*Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler
*Kilo alma ve obeziteyi önler
*İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler
Semizotu Faydaları
Vitamin ve Mineral Zengini.
Kolesterolü Düşünmeyin.
Bakteri Düşmanı
Kanser Tedavisinde Beslenmeye Destek.
Semizotu Hemoroide İyi Geliyor.
Bağırsakları Lifle Mutlu Ediyor.
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