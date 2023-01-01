Canan Karatay ışgın otu faydalarını anlattı! Herkes şaşkın: Dünyanın en faydalı bitkisi uçkunu satın alın

Sağlıklı beslenme üzerine verdiği tavsiyelerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay yine ezber bozan reçetesiyle bilim dünyasına damga vurdu. Önerdiği farklı besinlerle milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen Canan Karatay, yeni favori besinini açıkladı.

Dünyanın en faydalı bitkisi belli oldu. Bu otu yiyin demir gibi olun. Bağışıklık sisteminizi baştan aşağı güçlendirecek. İşte Canan Karatay'ın ısrarla yiyin dediği o bitki...

Işgın Otu Nedir, Faydaları Nelerdir?

Bilimsel olarak başta kansere olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği kanıtlanan ışgın, halk arasında uçkun ya da ışkın olarak da biliniyor. Ama doğrusu ışgın. Doğal ilaç olarak nitelendirilen bu sebzenin bilimdeki adı ise “Reun Ribes”

Işgın otu Nerede Yetişir?

Türkiye'de yabani olarak yetişen tek ravent (Rheum) türü: Ülkemizde Doğu illerinde (Ağrı, Muş, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Malatya, Tunceli, Hakkâri, Van, Erzurum, Iğdır, Kars, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da Amanos dağı) 1800 – 2800 m yüksekliklerde yayılım gösterir.

BU OTU YİYİN DEMİR GİBİ OLUN

Halk arasında yayla muzu, rebes, uşgun gibi isimlerle bilinen ışgın otunun faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz. Ülkemizde sıkça tüketilen ışgan otu, tam bir C vitamini deposudur. Kahverengi ve kırmızı kanatları olan ışgın otunun faydaları saymakla bitmiyor.

Canan Karatay tarafın önerilen ışgın otu kürü ve faydaları...

DÜNYANIN EN FAYDALI BİTKİSİ

Daha öncesin Canan Karatay ışgın otunu önermişti ancak uzmanlar tarafından tepki çekmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda ışgın otunun faydaları kanıtlandı. A, B1, B2, E ve K vitaminleri bolca bulunan ışgın otu dünyanın en faydalı bitkisi oldu.

Prof. Dr. Canan Karatay ise ışgın ile ilgili "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu." demişti. Işgının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

Işgın Otu Nasıl Yenir?

En çok taze olarak tüketilmesi tavsiye edilen ışkın otu çiğ olarak yenebilme özelliğine de sahiptir. Bu bitkiyi en kolay tüketme biçimi onu kaynatarak suyunu içmekten geçer. Bunun yanında ışkın otu kurusu yoğurt ile karıştırılarak etkili bir krem elde edilebilir.

IŞGIN YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

GEREKLİ OLAN MALZEMELER

4-5 kök ışkın

1 tane soğan

Bir miktar sıvıyağ

2 tane yumurta

Bir tutam tuz

IŞGIN YEMEĞİNİN YAPILIŞI

Soğanı yıkadıktan sonra küp küp doğrayın ve yağda kavurun. 4-5 kök ışkını doğrayın ve soğan karışımının içine ekleyin. Bir miktar tuz ekledikten sonra kavurmaya devam edin.

Işgınları aşırı derecede kavurmadan üzerine yumurtaları kırın, kısa süre pişirin ve ocağın altını kapatın. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

IŞGIN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Pek çok farklı kırmızı sebzede bulunan polifenol isimli madde ışgın otunda yüksek miktarda bulunur. Bitkinin kansere karşı önleyici etkisi bu özelliğinden ileri gelir. Polifenol maddesi ışkın otunun pişirilmesi ile ortaya çıkar, dolayısıyla bu otun kaynatıldıktan sonra tüketilmesi önerilir. Hücre yenileyici etkisi sayesinde ışkın otu kanser hastaları için umut kaynağı haline gelmiştir. Üzerinde hala çalışılan bu bitkinin kanserli hücrelerin gelişimini durduğu sonucu Amerika ve İngiltere’de yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır. karar'ın aktardığı habere göre: Bu türden harika etkilere sahip olan ışkın otu kanser tedavisi ilaçlarının içeriğinde kullanılması gereken maddeler arasındaki yerini almıştır. Işkın otu özellikle lösemi ile mücadelede kullanılmaktadır.

-A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir.

-İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

-Işgın otu faydaları arasında vücudu daha dirençli kılmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi etkiler yer alır.

-Sarılık ve havale sırasında kişide ortaya çıkan ateşi düşürmek amacıyla kullanılır.

-Işkın otu kökü kaynatılarak elde edilen su tansiyon ve şeker düzenleyici etkiye sahiptir.

-Sindirimi düzenler, midenin rahatlamasına yardımcı olur, bulantı gibi şikayetlerin giderilmesini sağlar.

-Kırışıklık giderici, cilt yenileyici, tazeleyici özellikleri vardır. Başarılı bir yaşlanma karşıtı ürünü olarak kullanılabilir.

-Işkın otunun asetilkolin mekanizmasına etki ettiği bilinir ve buna bağlı olarak Alzheimer hastalığı için önleyici kabul edilir.