Canan Karatay formülü verdi: Bunları yiyen hemen zayıflar, göbeği eritir

Obezite hızla artıyor ve tüm dünyada en büyük sorun haline gelmiş durumda. Hazır gıda tüketimi, az hareketlilik ve şeker tüketiminin artmasıyla obezite sorunu en büyük hastalık haline geldi. Özellikle göbekte oluşan yağlanma kadınların en çok şikayetçi olduğu konu haline geldi. Sizde hızlı bir şekilde kilo vermek ve göbek yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu listesini uygulayabilirsiniz.

Siz de aldığınız kiloları bir türlü veremiyorsanız Canan Karatay'ın yıllardır önermiş olduğu beslenme listesine göz atabilirsiniz. Kadınların genellikle şikayetçi olduğu göbek yağlarını vermek oldukça zor. Ne kadar diyet yapsanız da göbeğiniz bir türlü erimez. Göbek yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız mutlaka bu besinleri sabah kahvaltılarında tüketmenizi öneriyoruz.

Kilo vermeyle ilgili önerilerde bulunan Karatay'ın kahvaltılarda tüketilmesi gereken besin listesi:

Ekmek ve hamur işlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Karatay, kahvaltıda az pişmiş 2 yumurta, menemen, omlet, mıhlama, pastırma yumurta yapılabilir. Fakat bunların yanında ekmek, poğaça, simit vs. yenmemesi gerektiğini, bir ince çay bardağında fındık, fıstık, ceviz, badem veya yerfıstığı tüketilmesini gerektiğini söylüyor.

Kilo vermenin püf noktaları

Yaş, kilo, boy, fiziksel aktivite düzeyi ve vücut analizinize göre uygun bir beslenme programı takip edin.

Açlık hissettiğinizde bisküvi, kek, börek vb. gıdaların yerine önce bir bardak su içmek ve meyve, kepekli kraker, yoğurt, beyaz peynir, kuru erik, 3–4 adet ceviz gibi hafif ve sindirimi kolay yiyecekler atıştırın.

3 ara öğün ve 3 ana öğün yemeyi alışkanlık edinin ve asla aç kalmayın.

Günde ortalama 45 dakika yürüyüş yapın.

Günde 8–10 bardak su için.

Yaş, kilo, boy, fiziksel aktivite düzeyi ve vücut analizinize göre uygun bir beslenme programı takip edin.

Açlık hissettiğinizde bisküvi, kek, börek vb. gıdaların yerine önce bir bardak su içmek ve meyve, kepekli kraker, yoğurt, beyaz peynir, kuru erik, 3–4 adet ceviz gibi hafif ve sindirimi kolay yiyecekler atıştırın.

3 ara öğün ve 3 ana öğün yemeyi alışkanlık edinin ve asla aç kalmayın.

Günde ortalama 45 dakika yürüyüş yapın.

Günde 8–10 bardak su için.