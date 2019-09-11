0553 313 94 23

Canan Karatay: Beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz, beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar" dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:49
Canan Karatay: Beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz, beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar" dedi.

Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların mutlu olması için sağlıklı beslenmesi ve yaşaması gerektiğini söyledi. Sağlık için sadece beslenmenin değil, yaşamın da çok önemli olduğunu vurgulayan Karatay, çocuklara şeker verilmemesi gerektiğini, şekerin çocuklar için adeta zehir olduğunu dile getirdi.

Ekmeklerin de vücutta şekere dönüştüğü için aynı etkiyi yaptığına dikkati çeken Karatay, piyasadaki ekmeklerin vücuda girer girmez şeker olduğunu ifade etti. Karatay, özellikle bazı tatlı ürünlerde çocukların fizik ve ruh sağlığı gelişimi için gerekli hiçbir besinin bulunmadığını savundu.

"Çocuklarımızın maalesef büyük bir çoğunluğu hasta"

Çocukların tükettiği şeker, çikolata, gofret ve mısır gevreği gibi birçok gıdanın ultra işlenmiş gıdalar olduğunu vurgulayan Karatay, şunları kaydetti:

"Bu tür ürünleri hakikaten vücutları kaldıramıyor. Çocuklarımızın maalesef büyük çoğunluğu hasta. Gençlerimizin büyük çoğunluğu hasta. Bu ülkede 20 yaşındaki çocukların tiroit kanseri olmasını artık düşünmemiz lazım. Bunun bir milli politika olması lazım. Japonya'da çok önemli bir uygulama var. Bu uygulama örneğini bütün dünya uygulamaya başladı. Güney Kore'de uyguluyor. Bunları lütfen inceleyelim. Çocuklarımıza okullarda eğitim verilecek. Eğitimle beraber örnek yiyecekler verilecek. Japonya'da çocukların beslenme çantası yok. Okullarda yiyeceklerini kendileri hazırlıyor. Bulaşıklarını da yine kendileri yıkıyor."

"Japonya'da akşam mutlaka deniz ürünü yiyorlar"

Çocukların bu şekilde daha mutlu, yediklerinin de oldukça sağlıklı ürünler olduğunu belirten Karatay, şöyle devam etti:

"Japonya'da iki öğün yiyorlar ve akşam mutlaka deniz ürünü yiyorlar. Bol protein ve bol yağ, o güzel çocukların vücuduna girmesi lazım. Bizim en faydalı ürünümüz yumurtadır, köy yumurtasıdır. Köy yumurtasını mutlaka çocuklarımızın tüketmesi lazım. Japonya'da yedi yaşından sonra çocuklara günde mutlaka iki yumurta yediriliyor. Japonya, bugün nasıl süper zeka çocuklarla dolu."

Karatay, Güney Kore'nin de Japon modelini uygulamaya başladığına işaret ederek, "Bizim de bu modeli uygulamamız lazım. Bu, okullarda başlar. Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman, vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yağdan korkmayacağız. Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz. Beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar. Şekeri, unu yüklediler. Tahıl beyni çalıştırmaz. Çocuklar hazır ve paketlenmiş gıdaları yedikleri zaman, hiperaktif oluyorlar. Çocuklara yanlış besin verildiği zaman hücreleri, beyni çalışmıyor, hiperaktif oluyorlar. 12 yaşındaki çocuklara bugün antidepresan veriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yanlış beslenmenin çocuklarda çeşitli rahatsızlıklara neden olduğunu vurgulayan Karatay, çocukların beyninin, sinir sisteminin, gözünün, kalbinin ihtiyacı olduğu hakiki besinin, çocuklara verilmediğini savundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:49
  1. Canan Karatay

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga46 dk önce
    Kendisinin beyni çok çalıştığı için paralarını poşete doldurup çöp kutusuna atıyor... polis tesadüfen orada olmasa paralarını dolandırıcıya kaptıracak..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin cesedi bulundu
  1. Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin..
  2. GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9..
  3. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
  4. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
  5. "Teröre destek veren siyasi parti..
  6. Sahte MİT'çiye gözaltı
  7. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
  8. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
  9. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
  10. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
  11. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
  12. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
  13. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
  14. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
  15. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
  16. Yer işgallerine ceza yağdı
  17. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
  18. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
  19. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
  20. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
  21. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
  22. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
  23. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
  24. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
  25. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
  26. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
  27. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
  28. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
  29. Kaçak kazılara jandarma baskını
  30. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

Günün Karikatürü

11 Eylül 2019
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim