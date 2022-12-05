Canan Karatay açıkladı! Yıllarca kötü hastalık olarak biliniyordu... 'Daha uzun yaşarsınız'
Beden Sağlığı İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla çok konuşuluyor. Ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay Efendigil, bu kez kadınlara yönelik 'kolesterol' sözleriyle ses getirecek bir açıklamaya imza attı. Kelle paçanın kolesterolü yükselip yükseltmediğine değinen Karatay, halk arasında yükselmesinin olumsuz değerlendirildiği kolesterole sahip kadınlara "Korkmasın" diyerek seslendi. "Kolesterol olmasa hayat olmaz" diyen Karatay kadınlarda yüksek kolesterol ile ömür arasındaki ilişkiye değindi. İşte Kolesterole kesin çözüm, Doğal kolesterol düşürücü, Canan Karatay: kolesterol ilacı...
Çağla Şıkel'in sunduğu "Çağla ile Yeni Bir Gün" bir gün programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay yüksek kolesterole sahip kadınların yaşam süresiyle ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Kolesterolün yaşam için önemini vurgulayan Karatay, "Vücut kolesterolü üretiyor" dedi. Kışın grip vakalarının neden artış gösterdiğini anlatan Karatay, "Kışın artmasının sebebi soğuk değil. Soğukta virüs üremez. 'Üşüttüm de hasta oldum' olmaz" dedi.
"İYİ, KÖTÜ KOLESTEROL YOK"
Karatay'ın özellikle kadınlara seslenerek bahsettiği "yüksek kolesterol" açıklamaları şöyle:
Kelle paça kolesterolü yükseltmez. Kolesterol olmasa hayat olmaz. Bitkilerde de var. İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey yok.
"ENTERESAN BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"
Herkesin ihtiyacı var. Enteresan bir şey söyleyeceğim: Kolesterolü yüksek olan hanımlar uzun yaşıyor, korkmasınlar. Sağlıklı yaşıyor, uzun yaşıyor. Hanımlarda bakılmış, erkeklerde bilmiyorum.
KIŞIN GRİBİN NEDEN ARTTIĞINI ANLATTI! "SEBEBİ SOĞUK DEĞİL"
Kış aylarının gelmesiyle artış gösteren gribal enfeksiyonlara karşı koruma önerilerini ise Karatay şöyle anlattı:
Grip virüsleri asırlardan beri var. Kışın grip arttı diyoruz. Niçin artıyor? Kapalı yerler, pencerelerin açılmaması, kalabalıkta birbirinin içine girilmesi. Kışın artmasının sebebi soğuk değil. Soğukta virüs üremez. "Üşüttüm de hasta oldum" olmaz.
"GRİPTEN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YOLU EL YIKAMAK"
Gripten korumanın en önemli yolu, virüs ölmez, virüs kılıf değiştirir. Virüs canlı dokuda yaşar. Virüste en çok bulaştıran ellerdir. Sık sık el yıkamak, sokaktan geldiğimizde, kalabalığa girip çıktığımızda eve geldiğimizde ağzımızı çalkalamak ve elimizi yüzümüze, gözümüze sürmemek.
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