Canan Karatay açıkladı! Kanser yapıyor

Ünlü profesör Canan Karatay yaptığı açıklamalarla gündemi sallamaya devam ediyor. Daha önce herkesi sağlıklı sandığı şeylere sağlıksız diyen Karatay yine herkesi şaşırtacak bir açıklama yaptı.

Güneş kremleri ile ilgili flaş bir uyarıda bulunan Karatay kanser yaptığını açıkladı.

Özellikle yaz aylarınsa sıcak havalardan ve güneşten korunmak isteyenler güneş kremini kullanıyor.

Uzmanlar güneş kremleriyle ilgili sürekli tartışma içerisinde. Bir grup güneş kreminin mutlaka kullanılması gerektiğini söylerken bir kısmı da zararlı olduğunu söylüyor.

Canan Karatay da güneş kreminin kanser yaptığını söyleyince ortalık karıştı. Karatay, özellikle yüksek korumalı güneş kremlerinin vücuda D vitamini alımını engellediğini belirtti.

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“ASLA KULLANMAYIN KANSER YAPIYOR”

Karatay, "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor. Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" ifadelerini kullandı.

“D VİTAMİNİ HAYAT KURTARAN BİR VİTAMİNDİR”

Karatay şu ifadeleri kullandı:

Güneş hayattır. Ultraviyole B ışını ciltte kolesterol varsa D vitamini üretir, yoksa üretmez. D vitamini ciltte üretildikten sonra dolaşımla karaciğere gider aktive olur, böbreğe gider aktive olur ve ondan sonra faydası vardır. D vitamini hayat kurtaran bir vitamindir. Aslında vücutta üretildiği için vitamin bile değildir. Ama başka bir ad koyulmadı. O bakımdan cildimize güneş ışınının hiçbir engel olmadan, hiçbir koruyucu kullanmadan vurmasını, etkilemesini sağlamamız lazım."

“D VİTAMİNİNİ ÖNLEDİĞİ İÇİN TEHLİKELİ”

Devamında Karatay "Koruyucular kimi neden koruyor kardeşim? Koruyucuların kanser yaptığı biliniyor. Bir kere D vitaminini önlediği için tehlikeli. Ayrıca o koruyucuların içerisindeki kimyasallar! Bir de kolesterol ilaçları, kolesterolü düşürdüğü için D vitamini olmuyor. O da tehlikeli. Yani kanınızda, cildinizde, hücrelerinizde kolesterol düşükse D vitamini üretilemiyor. Diyoruz ya 'Gün ışığı yeterlidir' diye. Aslında bunu söylemek istiyorum." dedi.