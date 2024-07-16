  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtalya'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp! Türk devini göz göre göre engellediler

Türkiye için dehşete düşüren deprem uyarısı: 1000 yıllık fay uyandı

Nuseyrat Mülteci kampına bir saldırı daha! Şehit ve yaralılar var

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun 15 Temmuz sözleri ihanetin yıldönümünde gündem oldu!

Elitaş'tan sokak köpekleri açıklaması: Köpeğin ölümünü haber yaptılar! Çocuğun ölümünü haber yapmadılar

Türk Boğazlarını bitirecek planın içinde olan ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Bize gemi verin

15 Temmuz gecesi sela okuduğu için camide darbedilmişti! O müezzin yaşadıklarını anlattı

ABD'ye savunma sanayii tokadı! Kazıklamaya çalıştılar ama bu kez yemediler

Filistin rozeti ile restorana almadılar! İşte Avupa'nın iki yüzlülüğünü ifşa eden video

Rusya, Çin, Fransa,BAE hepsi şokta! Akıncı İHA, Arap ülkesindeki hükümeti ayakta tutmak için bölgeye gitti
Sağlık Canan Karatay açıkladı! Kanser yapıyor
Sağlık

Canan Karatay açıkladı! Kanser yapıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-16 11:18:00 - 2024-07-16 11:19:11

Prof. Dr. Canan Karatay herkesi yine şaşırttı. Güneş kremlerinin sağlık olmadığını kanser yaptığını söyledi. Ünlü profesör Canan Karatay yaptığı açıklamalarla gündemi sallamaya devam ediyor. Daha önce herkesi sağlıklı sandığı şeylere sağlıksız diyen Karatay yine herkesi şaşırtacak bir açıklama yaptı.

Ünlü profesör Canan Karatay yaptığı açıklamalarla gündemi sallamaya devam ediyor. Daha önce herkesi sağlıklı sandığı şeylere sağlıksız diyen Karatay yine herkesi şaşırtacak bir açıklama yaptı.

Güneş kremleri ile ilgili flaş bir uyarıda bulunan Karatay kanser yaptığını açıkladı.

Özellikle yaz aylarınsa sıcak havalardan ve güneşten korunmak isteyenler güneş kremini kullanıyor.

Uzmanlar güneş kremleriyle ilgili sürekli tartışma içerisinde. Bir grup güneş kreminin mutlaka kullanılması gerektiğini söylerken bir kısmı da zararlı olduğunu söylüyor.

Canan Karatay da güneş kreminin kanser yaptığını söyleyince ortalık karıştı. Karatay, özellikle yüksek korumalı güneş kremlerinin vücuda D vitamini alımını engellediğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“ASLA KULLANMAYIN KANSER YAPIYOR”

Karatay, "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor. Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" ifadelerini kullandı.

“D VİTAMİNİ HAYAT KURTARAN BİR VİTAMİNDİR”

Karatay şu ifadeleri kullandı:

Güneş hayattır. Ultraviyole B ışını ciltte kolesterol varsa D vitamini üretir, yoksa üretmez. D vitamini ciltte üretildikten sonra dolaşımla karaciğere gider aktive olur, böbreğe gider aktive olur ve ondan sonra faydası vardır. D vitamini hayat kurtaran bir vitamindir. Aslında vücutta üretildiği için vitamin bile değildir. Ama başka bir ad koyulmadı. O bakımdan cildimize güneş ışınının hiçbir engel olmadan, hiçbir koruyucu kullanmadan vurmasını, etkilemesini sağlamamız lazım."

“D VİTAMİNİNİ ÖNLEDİĞİ İÇİN TEHLİKELİ”

Devamında Karatay "Koruyucular kimi neden koruyor kardeşim? Koruyucuların kanser yaptığı biliniyor. Bir kere D vitaminini önlediği için tehlikeli. Ayrıca o koruyucuların içerisindeki kimyasallar! Bir de kolesterol ilaçları, kolesterolü düşürdüğü için D vitamini olmuyor. O da tehlikeli. Yani kanınızda, cildinizde, hücrelerinizde kolesterol düşükse D vitamini üretilemiyor. Diyoruz ya 'Gün ışığı yeterlidir' diye. Aslında bunu söylemek istiyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23