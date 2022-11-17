Canan Karatay açıkladı! Grip nasıl geçer, grip belirtileri? Evde grip tedavisi: İşte gripten koruyan besinler...

Canan Karatay açıkladı!

Havaların soğumasıyla birlikte birçok kişi sağlık kuruluşlarına halsizlik, hapşırık, boğazda yanma, öksürük, burun akıntısı şikâyetleriyle başvuruyor. Bu belirtilerle kendini gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarının etkilerini ortadan kaldırmak için nelerin tüketileceği merak ediliyor. Konu hakkında işte Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları...

Sağlıkla ilgili verdiği tavsiyelerle her zaman çok konuşulan ve takip edilen, Prof. Dr. Canan Karatay, beslenmenin önemini her fırsatta vurguluyor. En son açıklamasında Prof. Dr. Canan Karatay: ''Antidepresanlar çok tehlikeli, Saat 7’den sonra bir şey yememek lazım. Vücudumuza hücrelerimize doğal ve sağlıklı gerçek besin arz ettiğiniz zaman zaten acıkmıyoruz. Onun için acıkınca yiyin diyorum” dedi. Bu haberimizde grip nasıl geçer, gripten koruyan besinler neler sorularına Canan Karatay'ın önerileri ile cevap vereceğiz.

İşte gripten koruyan besinler Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Kış sebze ve meyveleri havaların soğumasıyla pazar tezgahlarına indi. Sebze ve meyvelerin besleyici özelliklerinden faydalanmak için mevsiminde tüketmek gerekiyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklardan korunmak için kış reçetesi verdi.

Evde yapılan turşu ve turşu suyunun hastalıklardan koruduğunu dile getiren Prof. Dr. Karatay, “Yaz sebzeleri kışın tüketilmez. Lahana, brokoli, karnabahar, kereviz, turp gibi sebzeleri rahatlıkla bol bol tüketmeliyiz. Lahanadan çorba, etli yemek ve sarma yapılabilir. Evde yapılan turşu ve turşu suyu ise hastalıklarımızı önlemek için çok önemlidir” diye konuştu.

“KIŞIN DOMATESİN SOFRADA YERİ YOK”

Mevsiminde tüketilmeyen gıdaların hem kalitesiz hem de pahalı olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, “Mevsimi olmadığı için seralarda yetiştirilen yaz sebzelerinin, kışın sofraya geldiğinde hiçbir besin değeri, kalitesi olmuyor. Ayrıca dünya kadar da pahalı. Şimdi ocak ayında patlıcan ve domatesin çok pahalı olduğunu göreceksiniz. Çok pahalı diye saçınızı başınızı yolmayın, çözümü basit gidip almayın. Patlıcanın, yeşil biberin ve domatesin ocak ayında sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya ilaçsız domatesleri alıp, benim yaptığım gibi pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp onu kullanacaksınız. Bu yöntemler gelenekseldir, asırlardır devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

"EN SAĞLIKLI MEYVE ZEYTİNDİR"

Tarım ilacı kullanılan meyvelerin tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Tüketilen meyveler eğer ilaçlıysa yazın, kış fark etmez tehlikelidir. Eğer meyvelerin üstünde pestisit, mantar ilaçları varsa yemeyin. Onun için ‘doğal meyve, kurtlu elma tüketin’ diyorum, bunlar bol bol yenebilir. Tabi ki en sağlıklı meyve ilaçsız olan zeytindir. Kışın en çok tüketeceğiniz meyve Anamur muzudur, turptur ve zeytindir” dedi.

GRİPTEN KORUYAN BESİNLER

Prof.Dr. Karatay, “Zeytin muazzam bir şey, bu hayat veriyor, bu gençlik veriyor, sağlık veriyor. Bu millet zeytin ve zeytinyağı kullanmaya başlarsa bu millette hastalık kalmaz. Zeytin ve zeytinyağıyla beslenirsek hiçbir hastalık kalmaz” dedi.

Bağışıklık sisteminin çökmesiyle grip olunduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, “Grip, bağışıklık sisteminin çökmesi demektir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için turp yiyeceksiniz, turp gibi olacaksınız. Soğan, karnabahar yiyeceksiniz. Kelle paça ve işkembe çorbası tüketeceksiniz. Bol bol köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı sizi bütün hastalıklardan korur. Ev sirkesi bağırsak floranızı düzenler ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ev sirkesinin yanında kristal kaya tuzu da bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ev turşusu bağırsaklardaki bağışıklık sistemini güçlendiren bakterileri çoğaltır onun için çok sağlıklıdır” ifadelerini kullandı.

Peki, girip nasıl geçer evde neler yapılabilir?

Grip nasıl geçer? Nezle (Soğuk Algınlığı) Nedir?

Havadaki virüslerin damlacık halinde solunmasıyla bulaşmaktadır. Bunun dışında hasta kişilerin sekresyonlarıyla teması ile de bulaşmaktadır.

Çoğu kişi nezle (soğuk algınlığı) ve grip hastalığının aynı anlama geldiğini düşünse de bu iki hastalık birbirinden farklıdır. Nezle (soğuk algınlığı) grip hastalığına göre daha hafif seyreden üst solunum yolu enfeksiyonudur. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı ve hapşırma olmamasıdır.

Soğuk algınlığı; kış aylarında sık olarak görülen rhinovirüs, coronavirüs, adenovirüs, respiratuar sinsisyal virüs gibi yaklaşık 200’den fazla üst solunum yolu virüslerininin neden olduğu enfeksiyondur.

Evde grip tedavisi için;

Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

Nezle (Soğuk Algınlığı) Belirtileri Nelerdir?

Soğuk algınlığı virüslerinden biriyle temastan 1-3 gün sonra nezle semptomları görülmeye başlar. Genellikle nezle belirtileri hafif ateş (37-38C), boğaz ağrısı, boğazda yanma, burun akıntısı ve tıkanıklık, hapşırma, gözlerde sulanma ve yanma, kulaklarda dolgunluk, halsizlik ve yorgunluk, baş ağrısı şeklinde görülmektedir. Genel olarak birkaç gün istirahat ile hafif geçirilen bir hastalık olan soğuk algınlığı bazı kişilerde ağır da seyredebilmektedir. Erişkin bireylerde hafif seyirli olmasına rağmen bebeklerde daha ağır seyretmektedir. Özellikle ateş daha çok bebek ve çocuklarda görülmektedir.

Canan Karatay kimdir?

Canan Karatay, Türk hekim, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır.

Doğum tarihi: 2 Mart 1943 (79 yıl yaşında), Elâzığ

Eşi: Ali Başak Karatay (e. 1979)

Eğitim: İstanbul Üniversitesi (1972), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1967), Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Çocukları: Mehmet Rahmi Karatay

Kardeşleri: Nezihe Koloğlu

Ebeveynleri: Ömer Naimi Efendigil, Vasfiye Efendigil