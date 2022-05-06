Canan Karatay açıkladı: Ekmek ahmağı olmayın! Karatay'dan sağlıklı beslenme önerileri

İnsan ömrünü uzatan yiyecekler listesinde sebzeler ve meyveler başı çekiyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, birbirinden değerli beslenme önerileri ile halk sağlığı hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Doğal beslenmeden yana olan Beslenme ve Sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay son zamanlara damga vuran isimler arasında yer alıyor.

İşte Canan Karatay’dan sağlıklı beslenme önerileri

- Sağlıklı olmak isteyenler hazır dondurma yemesin, şeker içerir, şeker yağlandırır, şeker toksiktir

- Genel olarak meyve zararlıdır, tehlikeli şeker (früktoz) içerir, içeriği alkolle aynıdır, ikisi de zehirdir, içerdiği 5 karbonlu yapısıyla vücutta sindirilemez ve karaciğerde depolanır yani karaciğeri yağlandırır

- Selülit yağların vücutta aşırı birikmesi ile oluşur ve tetiklenir, şeker sellülit yapar

- Tüm unlar (ekmek, börek, gözleme, bazlama, simit hamuru ve şekerli içecekler) kan şekerini yükseltir, hücrelere toksiktir. Doğadaki en sert ve dayanıklı içeriğe sahip diş minesini bile aşındıran şeker düşünün vücudumuzu nasıl zarar verir

- Pirinç pilavı, patates kalp krizini tetikler, tüketilmesini takiben ani sıçrayan glikoz bolca insülin salgılatır, insülin ise anabolik özeliğinden dolayı damarları büzer, kanı pıhtılaştırarak riskli kişilerde kalp krizi ve ani ölümlere neden olur

- Kuru fasulye, fındık, fıstık, badem, mercimek, tam buğday, bakla, sebzeler ve ceviz kalbe dost kompleks karbonhidratlardır, az olmak kaydıyla ve sabah saatlerinde tüketilebilir, dengeli olmak şartıyla

- Sabah kahvaltısında portakal meyve suyu içmeyian, çok fazla şeker içerir, bu şeker hücrelere girmek için C vitamini ile yarışarak vitaminin hücre içine emilmesine engel olur

- Vücudun bir günlük toplam şeker ihtiyacı insan vücudundaki toplam 5 litre kan için 5 gramdır (bir kesme şeker), bir bardak kolada bunun 150 katı şeker bulunur

- Diet kolalardaki tatlandırıcı (Aspartam vb. tatlandırıcılar) hormon ve beyin fonksiyonlarını bozar, bunun nedeni aspartamın vücuda girdiğinde metanol denen zehirli alkole dönüşmesidir, o nedenle bağımlılık yapar.



- Dirençli kilo veremeyenler, alerji ve/ya gıda intolerans testi yaptırabilirler

- Vücudun en tehlikeli sinsi düşmanı gereksiz alınan şekerdir, kolay hastalanmaya, tüm kronik hastalıklara, erken yaşlanmaya, depresyona ve yakalarsa kansere yol açar

- Spor yapanlar protein tozundan uzak durun, bunlar zehirdir, kas yapmak için köy yumurtası ve tereyağı yiyin. Her gün aksatmadan 20 dakika açık havada yürüyüş yapmak “toplam günlük egzersiz için” yeterlidir, temposu size bağlıdır, kapalı salonda spor yapılmaz, spor ayakkabı mutlaka rahat olmalıdır, günlük en az 2-2.5 litre su egzersiz yapanlar için alt sınır olmalıdır, idrar rengi açık kalmalıdır

- İnsan vücudu koşmak için yapılmamıştır. Aşırı spor kalbi büyütür, tehlikelidir.

- Enerji içecekleri şeker deposudur, şeker kanser hücrelerini besler. Kanser tarama testlerinde (PET) hastalara damardan şekerli ilaçlar verilir. Şekerle etiketlenmiş kimyasal maddeler kanser hücrelerince emilir ve kanserin yeri kanser hücrelerinin şekere olan düşkünlüğünden yararlanarak kolayca bulunur

- Yemek yerken su içmeyin, mide kimya ve pH sını sulandırmayan, bozmayın

- Düşük kolesterol yüksek kolesterolden tehlikelidir, beynimizin % 90 ı kolesteroldür, sinirlerimiz ve hormonlarımızın kaynağıdır kolesterol. Kötü adı verilen ve yükselmiş kolesterolün (Trigliserit) kaynağı besinle alınan yağlar değil yine şekerdir

- Yumurtanın sarısında “lösitin ve kolin” denen 2 çok seçkin aminoasit bulunur, bu iki aminoasit karaciğer yağlanmasını önler, kolesterolü yükseltmez aksine düşürür

- Az olsun çok olsun sık sık yemek kilo vermeyi zorlaştırır, 2 öğün arasında en az 4-5 saat olmalıdır. İdeal beslenme sayısı günde 2 dir. Sık beslenme kilo aldırır. Hz. Muhammed 2 öğün yerdi

- Leptin hormonu yağ yakan vücudun tek hormonudur, insülinle dengeli ve paralel çalışır. İnsülin kandaki şekerlerden yağ depolarken (kilolanma), leptin ise dengeleyici işlevi ile depolanan yağların (kiloların) yakılmasını sağlar. Leptin yemekten 4 saat sonra salgılanır ve yağlar parçalanır. 4-5 saat aç kalan bir insanda ara öğün olarak leptin kendi yağlarınızı yakar. Bu nedenle yatmadan 4 saat önce yemeği keserseniz, tüm uykunuzda yağ yakarsınız

- Stres bağışıklık sistemini baskılar. Zeytinyağı, doğanın bize sunduğu anne sütüdür. Çok değerlidir. Sık tüketilmelidir. Omega 3 içerir. Doğal ve soğuk sıkım erken sızma tercih edilmelidir

- İşlenmiş, raf ömrü uzun tüm ürünler trans yağ içerir, kanserojendir

- Yağlar sık tüketilirse şekere olan düşkünlük azalır. Omega 6 aslında Mısır-Ayçiçeği yağı, Omega 9 Zeytinyağıdır. Üçünü bir arada omega 3-6-9 almaya gerek yoktur. Omega 3 yeterlidir. Endüstriyel beslenmede omega 3/6 oranı normalde 1/1 olması gerekirken (anne sütünde bu oran 1/4) tansiyon, şeker, kalp krizi geçirenlerde 1/50 seviyesindedir. Ambalajlı tüm ürünlerde Omega 6 bol bulunur. Bu nedenle Omega 3’e yüklenmeliyiz. Omega 6 tüketmeyin, Omega 9 zaten zeytinyağdan alıyoruz. Omega 3, Balık yağıdır. Anne sütünde, cevizde ve yumurta sarısında bol bulunur

- Bir molekül tahıl (karbonhidrat) vücutta 190 molekül su tutar. Ekmek ahmağı olmayın. Ekmek (buğday) beyni sulandırır. Ekmeği bırakın, ödemden anında kurtulun

- Balda % 60 früktoz (meyve şekeri), % 40 glikoz (çay şekeri) vardır. Pekmezin % 100’ü früktozdur. Früktoz ve gilikoz Ürik asidi kanda yükselterek Gut hastalığına neden olur. Et Gut yapmaz, yüksek şeker yapar, üzüm, armut, karpuz, hurma ve elma da çok şeker bulunur

- Koyunlar inekler ot yerler baştan aşağı yağlıdırlar. Et yiyenler yağsızdırlar, doğaya bakın asla, kaplan vb. etçiller. Kurbanlık hayvanlara ağır çeksin, yağlansın diye tahıl buğday yedirilir. ev yapımı yoğurtlar uzun süre tok tutar.

- Öğlenleri 2 avuç fındık öğün geçirmek için süper bir alternatiftir

- Marketten alınan sucuk, salam sosislere nitrat ve glikozamin eklenerek raf ömrü uzatıldığından tehlikelidirler. Pastırma işlemden geçmediği için yararlıdır.

- 1 zeytin 5 kaloridir. 20 zeytin 100 kaloridir, o da 1 dilim ekmeğe denk gelir. Lif içerir, bağırsakları çalıştırır. Her kahvaltıda 20- 30 tane yenebilir

- Ekmek beyinde “Aminopektin A” reseptörlerine bağlanır ve geçici mutluluğa neden olur (Morfin’de aynı yere bağlanarak etki eder) bu nedenle bağımlık yapar. Bağırsak florasını mahveder, bağırsak hücrelerinin geçirgenliği artıyor ve zararlı maddeler direkt kana geçiyor. Hastalandırıyor. Türkiye’de yıllık ekmek tüketimi kişi başına 200 kg. dır. Tüm kutsal kitaplarda yüceltilen ekmeğin içinde endüstri öncesi zamanlarda 19 kromozom varken şimdi bu kromozomların sayısı genlerle oynanarak 49’a çıkarılmıştır, endüstriyel ekmekte onlarca katkı, renk açıcı bulunur, ruşeym içermez, gliadin ve gluten ile en sık çocuklarda alerjiye neden olurlar. 23000 çeşit gliadin vardır. “Modern Buğday Hastalığı” günümüzün yeni ve hızla yayılan hastalığıdır

- En kaliteli probiyotik evde yapılan Turşu’dur. Bağışıklık sistemini kontrol eder

- D vitamininin kan düzeyi 80-100 ünitenin üzerinde tutulmalıdır. D vitamini bir vitamin değil, hormondur. Vücutta güneş ışığı ile kolesterolden üretilir. Hayvansal yağlarda, sakatat ve işkembe ile paça da bol D vitamini vardır. Güneşten elde edilir. D vitamini düşüklüğü kanser, kalp hastalığı, alerji ve otoimmun hastalıklara, şeker hastalıklarına, Alzheimer’a neden olur. Yüksek D vitaminin (günışığı hormonu) toksik etkisi yoktur. Öğle üzere güneşte 20 dakika kalınırsa vücutta 25.000 ünite D vitamini üretilir. Tereyağda bol D vitamini vardır. Tüm hücrelerde D vitamini kapısı vardır. D vitamini yoksa pankreas insülin salgılayamaz, şeker hastalığı oluşur

- Unutkanlığın nedeni tahıl, buğday ve şekerdir. Alzheimer, beynin tip 3 diyabetidir

- B12 vitamininin kan düzeyi 800-1000’in üzerinde olmalıdır, eksikliği unutkanlığa neden olur

- Türkiye’de satılan tüm soyalar GDO’ludur östrojen içerir, sofranızdan uzak durun

- Yemekler düşük ısıda uzun sürede ve bol tereyağla hatta kuyruk yağıyla pişirilir. Kırmızı eti yağıyla yiyin. Beyaz ette kırmızı etten çok daha fazla kolesterol bulunur

- Zeytinyağı olarak sadece Riveria tipi zeytin yağını tercih etmeyin, faydalı içeriği işlenerek kaybedilmiştir, 250 dereceye kadar ısı ile bozulmaz. Zeytinyağı Omega 3 içerir. Beyni besler.

- Sağlık için yerli ceviz, zeytin ve zeytinyağı kadar yararlı ve gereklidir

- Aşırı bitki çayları veya yeşil çay vücuttan potasyum attırır, yorgunluğa, kas yorgunluğuna neden olurlar

- Hamilelere gizli şekeri ortaya çıkarmak için kan şekeri yükleme testi yapılmamalıdır, bu acımasız tetkik 2 kiloluk bebeğin oksijensiz kalmasına ve toksik etkilere maruz kalınmasına neden olur, bunu uygulayan hekimin ya fizyoloji bilgisi eksiktir veya performans ve prim kazanma baskısıyla bu işlem sıkça uygulanmaktadır, hamile olanlar kendilerine kesinlikle bu testi uygulatmasınlar

- 5 yaşına kadar bebek ve çocukların enzim ve karaciğerleri tam gelişmediğinden fazla karbonhidrat yüklemeyin, şeker, bal, çikolata vermeyin yedirmeyin

- Çiğ köfte, içli köfte en sağlıklı besinlerdir. Kokoreç, paça, pastırma ve işkembe sakatat özellikle karaciğer yemek çok değerlidir.

- Keçi sütünde daha çok Omega 3 bulunur. Keçiler suni ot ve gıdalarla beslenmezler. İnek sütüne göre daha değerlidir.

- En ideal ve besleyici çorbalar mercimek, paça ve tarhana çorbalarıdır

- Ne yediğinizi iyi bilin, aklınızı açık tutun, bunuvücudunuzun nasıl algıladığını öğrenin. Meyve ve sebzeleri siz ne düşünürseniz düşünün vücudunuz şeker olarak algılar ve buna göre değerlendirir

- Sağlık için ideal spor olarak günde 20 dakika yürüyüş yeterlidir, uzun süreli sporların sürekli yapılan 20 dakikalık yürüyüşe olan üstünlükleri olmadığı ispatlanmıştır

- Kola beyinde “Dopamin” hormonu salgılatarak bağımlılık yapar. Ayran en sağlıklı içecektir. İstenildiği kadar tüketilebilir

- Kolesterol vücudu korur, Karaciğer her gün 3.5 gr. kolesterol üretir ve kolesterol en kuvvetli antioksidandır. Triglisertleri (vücut yağlanmasını) yükselten şekerdir

- Gazlı tüm içecek ve meşrubatlar sıvı şekerdirler, şeker en tatlı zehirdir

- Ayçiçeği yağı, mısır yağları kızartma dışında yakılmadan tüketilmelidir. En yararlı yağlar kırmızı etle birlikte tüketilen ve köyden alınan tereyağıdır.

- Protein yağı ile yenirse çok kıymetlidir. Kemikli yağlı kuzu pirzolası ideal bir besin kaynağıdır

- Şeker fazlalığı vücuttan vitaminlerin emilmesini engeller, pakete girmiş olan ve reklamı yapılan hiçbir ürünü çocuklarınıza yedirmeyin

- Şeker hastalığı diye bir hastalık yoktur. Genetik değildir, yanlış beslenme sonucu oluşur. Beslenme düzeni ve dengesi sağlanırsa tedavi edilir

- Kahvaltıda et yumurta yenemiyorsa karbonhidrat kaynağı olarak fasulye yenebilir

- Güneşlenirken koruyucu kullanmayın, sonrasında cildinize beslemesi ve yumuşatmak için doğal zeytinyağı sürün

- Kilolu iseniz, açlık kan şekerinizin normal olması, şeker hastası olmadığınızı göstermez. Az kilolu olmanız, sağlıklı olduğunuzu göstermez. Total Kolesterolü yüksek olan kişilerin 100 yaşından uzun yaşadığı gösterilmiştir, uzun yaşarlar

- Şekerden kaynaklanan enerji ani yükselen saman alevidir, protein ve yağlardan elde edilen enerji ise mangal kömürünün sağladığı enerji gibidir

-Orta asya ve bazı Anadolu bölgelerinde çayı tereyağla içerler, şeker kullanmayın. Bol doğal tereyağ tüketin, en iyi ilaçtır. Tereyağın % 50’si doymuştur, diğer yarısı zeytinyağ gibidir, yağ kan şekeri yükseltmez, fazlası yağ olarak depolanmaz, yağ olarak depolananlar şekerlerdir.

-Ayılar kış uykusuna yatarlar. Metabolizmaları çok üstündür. Hamileliklerini ve doğumlarını bu uykuda tamamlar, bu uykuda iken uykudan uyanmadan emzirirler. Kış uykusundan kalktıklarında bir deri kemik kalırlar. Ayıların bu şaşırtıcı mekanizmayı Leptin hormonu sayesinde sağladıkları iddia edilerek ispatlanmış. Yapılan çalışmalar insanlarda da bu hormonun varlığını ve uykuda salgılanan bu hormonunun uykuya daldıktan 4 saat sonra salınarak yağ yakmaya başladığını keşfetmişler. Bu nedenle, uykuda yağ yakarak zayıflamak istiyorsanız, yatmadan 4 saat önce yemek yemeyi kesin. Leptin vücutta en sık gece 02 ile 04 arasında salgılanıyor. Bu görüş sık sık öğünlü beslenmenin neden kilo vermekte başarılı olamadığını ve 2 öğün yemenin sağlıklı beslenmedeki anahtar önemini anlatır.



