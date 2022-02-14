Canan Kaftancıoğlu'nun Akşener, Babacan ve Davutoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyayı salladı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Genel Başkanları bir araya geldi. Oturma düzenine bile aylar sonra karar verilen toplantıdan nihai sonuç çıkmadı, bir sayfalık geçiştirme açıklaması yapıldı.

Toplantıdaki partilerin geçmiş dönemlerde birbirleri hakkındaki görüşleri de tekrar gündem oldu. Özellikle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener hakkında attığı tweet'ler tekrar gündeme geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ve partilerin buna cevapsız kalması da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

"Gerçek görüşleri bunlar. İttifak görüşmelerinin yapıldığı tarihte Canan Kaftancıoğlu Akşener'i nasıl tanımlıyor; siyaset mafyası iş başında. İdeolojik olarak Akşener'in yakınından bile geçmemem bu vandalizmi görmemem için sebep olamaz, diyor. Şimdi ne oldu? Şimdi HDP nasıl dışarıda tutularak bir işler kotarılmaya çalışılıyorsa Canan Kaftancıoğlu'na da sen görüşlerini bir kenarda saklı tut, biz bunların hepsinin hakkından geleceğiz, 28 Şubat'ta açıklayacağımız ortak mutabakat metniyle zaten adımımızı atacağız, sen biraz sabret, diyorlar ve maalesef ki maalesef bu zikzakların çizildiği bir ortamda bu kişiler de, Canan Kaftancıoğlu'nda değil sadece siyasi ahlaksızlık, muhataplarında da aynı noktada yanlış var."