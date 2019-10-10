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Canan Kaftancıoğlu'ndan şaşırtmayan operasyon mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, teröristlerin sivilleri hedef alan saldırılarını görmezden gelerek "Savaşa hayır" mesajı yayınladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:08
Canan Kaftancıoğlu'ndan şaşırtmayan operasyon mesajı

Mehmetçik, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla sürdürdüğü başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'na başta ABD, İsrail, Mısır, Suudi. Arabistan ve Avrupa Birliği karşı çıkarken ülkemizde parti olarak karşı çıkan bir tek HDP oldu. Bazı isimler partilerinden sıyırılıp harekata karşı durdular. Bu isimlerden biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

Kaftancıoğlu, şanlı ordumuzun Fırat'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyona sosyal medya hesabı üzerinden karşı olduğunu belirttiği bir metin yayınladı.

"Savaşın kazananı olmaz"

Kaftancıoğlu, "Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye’nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür.

Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan birbirine akraba halklar, emperyalist oyunlarla nüfus mühendisliğine ve zorunlu iskan politikalarına maruz bırakılmamalıdır. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:08
  1. İstanbul
  2. HDP
  3. Avrupa Birliği
  4. ABD
  5. İsrail
  6. Mısır
  7. Suudi. Arabistan
  8. Barış Pınarı Harekatı
  9. canan kaftancıoğlu

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