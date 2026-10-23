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Yerel Çanakkale'yi sağanak vurdu
Yerel

Çanakkale'yi sağanak vurdu

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Çanakkale'yi sağanak vurdu

Çanakkale'de bastıran şiddetli sağanak yağış, kentteki cadde ve sokakları adeta göle çevirerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için yapılan yağış uyarısının ardından, Çanakkale’de sağanak etkili oldu. Merkez ilçede saat 14.30 başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Öte yandan, yağış, kentin kapalı pazar alanının bazı noktalarını da olumsuz etkiledi. Yağmur oluklarının yetersizliği nedeniyle kapalı pazar yerinin bazı bölgelerinde yağmur suyunun akmasından dolayı esnaf da zor anlar yaşadı.

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