0553 313 94 23

“Çanakkale’ye vefa borcumuz var, Gider’i destekleyeceğiz”

Ak Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider’e destekler artıyor.

17 Şubat 2019 Pazar 14:53
“Çanakkale’ye vefa borcumuz var, Gider’i destekleyeceğiz”

Ak Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider’e destekler artıyor. Son olarak, daha önce İyi Parti çatısı altında görev alan Adnan Mecu, ekibiyle birlikte belediye başkanlığı seçimlerinde Ayhan Gider’e destek vereceklerini açıkladı.


“İnanıyoruz ki destekler çığ gibi büyüyecek”


Balıkçı 286 restoranda düzenlenen kahvaltı programında Adnan Mecu ve ekibi ile birlikte yaklaşık 350 kişi katıldı. Eşi Ayşe Gider’le birlikte salona gelen AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, katılımcılarla tek tek görüştü. Samimi bir havada geçen etkinliğin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, “Daha önce çeşitli partilerde siyaset yapmış ve görev yapmış arkadaşların daveti üzerine buradayım. Bu davetin amacı, önümüzdeki belediye seçimlerinde bize desteklerini bildirmeleriydi. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bu Çanakkale’de sağduyunun sesidir. İnsanların artık Çanakkale’ye hizmeti istediklerinin göstergesidir. Siyaset yapan her insan, etrafından aldığı işaretlerle hareket eder. Arkadaşlarımız da etraflarından böyle talepler almışlar. Kendi aralarında oturup değerlendirmişler ve bize destek olmaya karar vermişler. Biz inanıyoruz ki bu destekler çığ gibi büyüyecek. Bu dönem Çanakkale’yi hizmet belediyeciliğiyle, halkın milletin belediyeciliğiyle tanıştıracağız” dedi.


“Her konuda destekleyeceğiz”


Seçimlerde Gider’i destekleyeceklerini açıklayan Adnan Mecu, “Adı çok büyük, fakat yönetenlerin ilgisizliğinden dolayı kimsesiz kalmış Çanakkale: Sana vefa borcumuz var. İçinde yaşattığın tarihi ve doğayı bozmadan, seni dünyaya örnek bir şehir yapma arzumuz ile bu yolda çalışarak hak ettiğin değeri ve önemi sana kazandırmak istiyoruz. Hepimizin bildiği üzere Çanakkale maalesef birçok sorunu bünyesinde barındırıyor, yaşadığımız sıkıntılar günlük hayatımızda da hissediliyor. Yerel yönetim tarafından bir çözüm üretilmediği gibi büyüyen Çanakkale gün be gün daha büyük sıkıntılara gebe kalıyor. Bizim arzumuz: Çanakkale’mizin daha yaşanılabilir bir kent olmasıdır. Partizan tavırların tavan yaptığı, hizmete hasret kalmış bir Çanakkale var an itibari ile önümüzde. Kısır döngülere hapsolmuş, ahbap çavuş ilişkisi dışına çıkmayan bu yönetim, net olarak görünüyor ki Çanakkale’ye ihanet etmektedir. Bizler Çanakkale’miz için yapılabilecekler konusunda birçok istişarede bulunmuş bir ekip olarak, yerel seçim bünyesinde partizan tavırlardan arınmış, gerçekten halkına müreffeh bir hayat sunmak için yola koyulmuş bir oluşumun içerisinde yer almaya karar vermiş bulunuyoruz. Siyaset birlikteliğimizi oluşturduğumuz arkadaşlarımızla bu konuları değerlendirdiğimizde mevcut yerel yönetimin değişmesi ve bunun için bizimle aynı arzuları taşıyan her arkadaşımız ile gerekli siyasal çalışmayı yapmamız gerektiği hususunda fikir birlikteliği sağladık. Sonuç olarak önümüzdeki yerel seçimlerde Belediye Başkanı Adaylığı sürecinde Sayın Ayhan Gider beyle çalışarak her konuda kendisini destekleme kararı aldığımızı bildirmek isteriz. Yolumuz çetin, yolumuz engebeli, bunları bir bir aşarak Çanakkale’mizin kaderini değiştirmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu güne kadar çok şeyi başardık. Allah’ın izniyle bunu da başaracağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yuh artık! Abdest alırken cebindeki 7 bin 900 lirası çalındı
    1. Yuh artık! Abdest alırken cebindeki 7..
    2. Şanlıurfa’da bisikletli gelin konvoyu
    3. NBA ve FIBA, Afrika'da basketbol ligi..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    6. Türk atletlerden Balkan..
    7. Mevlüt Uysal: 4 Yeni kütüphane 7/24..
    8. 5'inci katta baca temizlerken, bitişik..
    9. "31 Mart yerel seçimleri sadece bir..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi..
    11. “Çanakkale’ye vefa borcumuz var,..
    12. Bozyazı’da umre kafilesi dualarla..
    13. Haber alınamayan polis memurundan kötü..
    14. Başkan Atilla Bağlar’da esnafla bir..
    15. Karaya oturan gemiyi kurtarma..
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. "Bu ülkede PKK terör örgütü diye bir..
    18. Zeybekci, öğrenci evinde menemen yaptı
    19. Karasu’da ’Huzur ve Güven’ uygulaması
    20. Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs..
    21. Bakan Çavuşoğlu Avrupa..
    22. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    23. Fuhuş çetesinin kullandığı şifreler..
    24. Doğa Yürüyüşleri’nde bahar dönemi..
    25. Bursa'da çöken asfalta esnaf önlemi
    26. Taşköprü’de Şehirlerarası Modern..
    27. Türkiye, Davis Kupası'nda Danimarka..
    28. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    29. ABD’li yazarlar: Yahudiler içimizdeki..
    30. Öğrencileri Kübra öğretmen cinayetini..
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi