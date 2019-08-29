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Çanakkaleli balıkçılar açısından yaz sezonu bereketli geçti

Mevsimin son günlerinde yaz sezonundaki satışları değerlendiren Çanakkaleli balıkçılar, bereketli bir dönem geçirdiklerini söylediler.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
Çanakkaleli balıkçılar açısından yaz sezonu bereketli geçti

Mevsimin son günlerinde yaz sezonundaki satışları değerlendiren Çanakkaleli balıkçılar, bereketli bir dönem geçirdiklerini söylediler.


Kış sezonunda ürün çeşitliliğinin daha bol olmasına rağmen bu yaz aylarındaki satışların kendilerini tatmin ettiğini belirten balıkçılar, Çanakkale’nin en çok tercih edilen balık çeşidi olan sardalyanın son dönemde az çıkması sebebiyle fiyatlarında biraz yükselme olduğunu da dile getirdiler.



“Sezon bereketliydi”


Çanakkale’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, yaz sezonundaki satışları değerlendirerek, “Sezon bereketliydi, normaldi. Fiyatlar dönem dönem ucuzladı, dönem dönem pahalılaştı. Ama bereketliydi. İnşallah yasaklardan sonra da bereketli olur. Onu bekliyoruz. Öte yandan, bizim için kış sezonu her zaman için verimli geçer. Neden derseniz, kışın balık çeşitleri bol oluyor. Mesela; çinekop, hamsi, palamut, lüfer. Bunlar çok bol oluyor. Çeşitler daha çok olduğu için kışın rağbet de daha çok oluyor. Şu an sardalya biraz pahalı gidiyor. 40-45 liraya kadar çıktı. Normal fiyatı 20-25 liradır. O aralarda satılırsa güzel oluyor. Sardalya biraz az çıktığı için pahalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
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