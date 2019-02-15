"Çanakkale’den Mektup Var" sergisi açıldı

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında "Çanakkale’den Mektup Var" adlı fotoğraf ve envanter sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş sanat galerisinde her ay farklı temayı işlediklerini belirterek, “Bugün burada 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü yaklaşırken bu ülkenin geleceği için, birliği için beraberliği, bağımsızlığı ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan 14 yaşındaki gençleri daha henüz annesinden bile ayrılması bugünkü şartlarda mümkün olmayan gençlerin Çanakkale topraklarında yaşattığı zaferi anlatan sunumun açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin fırsat bulduklarında ailelerine yazdıkları mektuplardan örnekler var. Bu sergide tarihten çok güzel örnekler var. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bir vatanımız olarak yaşayacaktır buna inanıyoruz ama bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu son süreçte yaşadığımız Suriye’deki bölünmüşlüğün yıkımın özellikle sadece bombardıman altında top tüfek altında hayatını yok etmemek için ülkesini terk edip öncelikle ülkemize sığınmış kardeşlerimizin durumundan görüyoruz. Elinizde vatanın tapusu varsa onun ne kadar büyük anlam ifade ettiğini ülkemize gelen muhacir diye ifade ettiğimiz mültecilerin durumundan görüyoruz. Onun için Çanakkale Savaşı’nın şu anda ortaya koyduğu serüveni görüp bize miras bırakılan bizim de korumamız gereken bizim gelecek nesle aktarmamız gereken şu coğrafyamızı ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini görmemiz gerekiyor. 250-300 bin şehit vermişiz, Çanakkale’yi geçilmez yapmışız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından sergi gezildi. Açılışa ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Suat Olgun, Fatsa Belediye Başkan Vekili İbrahim Eroğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Abdullah Özkan ve öğrenciler katıldı.