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Gündem Yeni Partili belediyeye operasyon: Gözaltılar var
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Yeni Partili belediyeye operasyon: Gözaltılar var

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Yeni Partili belediyeye operasyon: Gözaltılar var

İzmir’de 'İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Partili Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleşti. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz dahil 3 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Yeni Partili belediyelerle ilgili ortalığa saçılan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmek bilmiyor.

'İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleşti.

Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz dahil 3 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Takvim’de yer alan habere göre, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan mimar Efe Sağlamer'in, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, yaptığı itiraflar yolsuzluk düzenini açık etmişti.

Şikayet dilekçesinde sahte imzalarla verilen milyonluk ruhsatlar, 120 bin liralık lüks cep telefonu rüşveti ve belediye içinde kadrolaşan bir "İstanbul Ekibi"nden bahsedilmişti.

"Çeşme Belediyesi'ni yiyen İstanbul güruhu ve ortakları ile amansız mücadelem yeni başlamıştır" diyen Sağlamer şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sistem, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın hazırladığı liste üzerinden yürütülüyor. Bu listede yapı kullanım izni alacak müteahhit firmalar ve parseller yazılı. Bu liste Buğçe Sağlamer'e veriliyor ve diğer Müdür Özgür Şahin Sarı ile birlikte iş hallediliyor. Süreç tamamen bağış adı altında maskeleniyor. Buğçe Sağlamer bağış evraklarını bizzat hazırlayıp kendi eliyle imzalamış. Müteahhitlere zorla bağış yaptırılmasının tek sebebi yarın bir gün 'Biz rüşvet değil, belediyeye bağış aldık' diyebilmektir. Örneğin bir iş için 10 milyon TL belirleniyor; bunun 5 milyonu resmi bağış gösteriliyor, kalan 5 milyonu ise kendi aralarında paylaşılıyor."

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