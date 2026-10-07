Sakın yapmayın: Konserve hazırlarken bunu yapan ölüyor!

Kış ayları için evde konserve hazırlayanlara uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Uygun koşullarda hazırlanmayan ve saklanmayan konservelerde gelişebilen bazı bakteriler, ürettikleri toksinler nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabiliyor. Uzmanlar, söz konusu toksinin çok küçük miktarlarının dahi ağır zehirlenmelere neden olabileceğinin altını çiziyor.

Havaların serinlemesiyle birlikte evlerde kış hazırlıkları da hız kazandı. Sebze ve diğer gıdaları uzun süre saklamak amacıyla hazırlanan ev yapımı konserveler ise yanlış uygulamalar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

HERKES DİKKAT ETSİN: ZEHİRLENMEYE YOL AÇIYOR! NE OLACAK DEYİP GEÇMEYİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Mortaş, özellikle evde hazırlanan konservelerde Clostridium botulinum bakterisinin oluşturabileceği riske dikkat çekti.

Toprakta doğal olarak bulunabilen bu bakteri, zorlu koşullarda spor oluşturarak uzun süre canlılığını koruyabiliyor. Kavanozların içerisindeki oksijensiz ortam da bakterinin uygun şartlar oluştuğunda çoğalmasına zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle pH değeri 4,6'nın üzerinde bulunan düşük asitli gıdalar, yeterli ısıl işlem uygulanmadığında botulizm açısından risk taşıyor. Evde yapılan geleneksel kaynatma işleminin ise her durumda yeterli güvenliği sağlamayabileceği belirtiliyor. Çünkü yüksek sıcaklık bazı bakterileri etkisiz hale getirse de bakterinin oluşturduğu dayanıklı sporlar yaşamını sürdürebiliyor.

En büyük risk toksinden kaynaklanıyor

Clostridium botulinum'un asıl tehlikesi, uygun koşullarda üretebildiği botulinum toksininden kaynaklanıyor. Doç. Dr. Mortaş, söz konusu toksinin son derece güçlü olduğuna dikkat çekerek çok küçük miktarlarının bile ağır zehirlenmelere neden olabileceğini belirtti.

Botulizm vakalarında başlangıçta bulantı ve kusma gibi şikayetler görülebilirken, ilerleyen süreçte çift görme ve göz kapaklarında düşme gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Zehirlenmenin ağır seyretmesi halinde solunum kaslarının etkilenmesiyle solunum yetmezliği gelişebiliyor ve durum ölümcül sonuçlanabiliyor.

Hangi konservelerde risk daha yüksek?

Uzmanlar, görünümünde bozulma bulunan konservelerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle kapağı şişmiş veya bombe yapmış, sızıntı yapan ya da açılmış kavanozlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Fasulye, mısır, mantar ve patates gibi düşük asitli sebzelerle hazırlanan konservelerde ise güvenli hazırlama ve saklama koşullarına daha fazla özen gösterilmesi öneriliyor.