Bakan Tekin, tedbirleri açıkladı: Okullarda yeni güvenlik dönemi

"Her bir okulumuzu tedbirler silsilesine göre kategorileştirdik" Tekin, her eğitim öğretim döneminin başında okullarda hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair çalışmalar yapıldığını, 15 Nisan'dan sonra bu tedbirlerin sıkılaştığını vurguladı. Ülkedeki okulların tamamını, belli ölçeklere göre değerlendirerek standart tedbirler listesi oluşturduklarını anlatan Tekin, şöyle devam etti: "Okullarımızın fiziki durumuna göre bazı okullarda farklı bazı tedbirleri gündemimize aldık ve her bir okulumuzu bu tedbirler silsilesine göre kategorileştirdik. En standart tedbirimizin olduğu okullarımızda, Emniyet ve İçişleri Bakanlığımızın bir iletişim noktası var. Her okulumuzda bina içi kamera sisteminden ki bunlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ni entegre hale getiriyor, bina çevresi kameralara kadar. Binada hiç kör nokta bırakmayacak şekilde okullarımızdaki kamera bağlantıları, kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevliler için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili olarak tedbirler silsilesini başlattık."