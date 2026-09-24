Bakan Tekin, tedbirleri açıkladı: Okullarda yeni güvenlik dönemi

Tekin, ailelerin sosyal medya denetiminin önemli olduğunu vurgulayarak, çocukların oyun oynadıkları platformlarda veya sosyal medyada kişisel verilerini, özel fotoğraflarını paylaşıyor olabileceğini, bunlar üzerinden tehdit ve şantajlarla karşılaşabileceğini ifade etti. "Çocuklarımızın sosyal medyadaki yazışmalarını takip etmekte fayda var" Velilerin gerekli durumlarda çocuklarını psikiyatrist ya da psikologlarla görüştürmesinin önemine işaret eden Tekin, şunları kaydetti: "Benim velilerden istirhamım, Maraş'taki olayda da burada da başka olaylarda da bu gençlerin, çocukların sosyal medya platformlarındaki, niye bir çocuk sosyal medya platformunda, Amerika'daki bir okul saldırısındaki saldırganın resmini kendi profil resmi yapar? Bir annenin babanın bunu takip etmesi, görmesi gerekir. Artık sosyal medya da biz ve çocuklarımız için bir iletişim alanı. Çocuklarımızın buradaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir."