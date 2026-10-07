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Gündem Rusya'dan şok eden tehdit: Size düşük fiyattan doğalgaz vermeyi keseriz
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Rusya'dan şok eden tehdit: Size düşük fiyattan doğalgaz vermeyi keseriz

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Rusya'dan şok eden tehdit: Size düşük fiyattan doğalgaz vermeyi keseriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Dördüncü Dairesi Direktörü Mihail Kalugin, son dönemde siyasi ve diplomatik olarak büyük gerilim yaşadıkları ülkeyi doğalgazla tehdit etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Dördüncü Dairesi Direktörü Mihail Kalugin, RİA Novosti’ye verdiği röportajda Rusya ile Ermenistan arasında, ikili ilişkilerin ayrıcalıklı ve müttefiklik statüsünü güvence altına alan bir hukuki ve sözleşmesel temel bulunduğunu söyledi.

Kalugin, Erivan’ın dış politikasını çeşitlendirme kapsamında bu statüyü değiştirmeye karar vermesi halinde Moskova’nın sağladığı bazı ayrıcalıklardan da vazgeçmek zorunda kalacağını belirtti.

 

Diplomat, “Bu tür ayrıcalıklardan biri gaz fiyatı” dedi.

Rusya Ermenistan’ın gazının yüzde 85’e kadarını karşılıyor

Kalugin, 2013 tarihli ikili anlaşmanın Ermenistan’a başka ülkelerden gaz satın alma imkânı tanıdığını ve Rusya’nın buna karşı olmadığını belirtti.

Kalugin’in verdiği bilgilere göre Rusya, Ermenistan’ın tükettiği gazın yüzde 85’ine kadarını karşılıyor. Bu miktar yılda yaklaşık 2,2-2,7 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

 

Gaz, ihracat vergisi uygulanmadan, bin metreküp başına 177,5 dolarlık sabit fiyatla tedarik ediliyor.

Ermenistan ayrıca Rusya’dan petrol ürünlerini de gümrük vergisi ödemeden alıyor. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rus gazından vazgeçilmesi halinde Avrupa’nın yılda 1,3 milyar ila 1,6 milyar dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacağını bildirdi.

 

Hraparak 1 Kasım’dan itibaren sevkiyatın durabileceğini yazdı

Hraparak gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı 24 Eylül tarihli haberinde Rusya’nın 1 Kasım’dan itibaren Ermenistan’a doğal gaz sevkiyatını durdurabileceğini yazdı.

Gazeteye göre Rus gazının fiyatının artırılması yerine sevkiyat tamamen durdurulabilir.

Hraparak, bu senaryonun önlenmesi için Moskova’nın Erivan’a bir dizi koşul öne sürdüğünü iddia etti.

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