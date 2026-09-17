PISA’daki başarıya gölge düşürmek isteyen medyaya gelsin! Bakan Tekin aptala anlatır gibi anlattı

Bu çalışmalar sonucunda istenen sonuçları almaya başladıklarını anlatan Tekin, dünyadaki eğitim sistemlerinin, çocuğun ne kadar çok şeyi bildiği değil, bilgiyi beceriye ne kadar dönüştürebildiği üzerine kurgulandığını, Türkiye'deki eğitim sisteminde de bunları değerlendirmek üzere adımlar attıklarını bildirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatı hafifletmeyi ve beceri odaklı yapmayı amaçladıklarını anımsatan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle yaptığımız üçüncü şey de bizi bir arada tutan ortak referans değerlerimizin çocuklarımıza kazandırılması." dedi. Tekin, müfredat düzenlemelerinin laiklik, adalet, insan hakları, demokrasi, vatanseverlik, merhamet gibi değerlere aykırı olmadığına işaret ederek, bilimsel temellere dayanan eleştirileri ciddiye aldıklarını ancak siyasal çıkarlar için popülist söylemler içeren eleştirilere kapalı olduklarını söyledi.