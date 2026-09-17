PISA’daki başarıya gölge düşürmek isteyen medyaya gelsin! Bakan Tekin aptala anlatır gibi anlattı

Tekin, Bakanlıkça hazırlanan "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zaman Aşan Yolculuğu" ve "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" materyallerinin de dağıtımının sürdüğünü aktararak, "Şu anda bunu biz Türk Devletleri Teşkilatı'nın dillerine de çeviriyoruz, oralarda da dağıtacağız. Çünkü burada Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili de kısım var. Dolayısıyla benim öngörüm belki önümüzdeki yıldan itibaren diğer ülkelerde de öğrencilere dağıtılabilecek formatta bir ders materyali olduğudur." bilgisini verdi. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ülkelere, materyalin çevirilerini yapıp hediye edeceklerini söyleyen Tekin, "Hepsiyle ilgili eşit düzeyde, birçok hassasiyete dikkat ettik. Hiçbir ülkeyi rahatsız edecek bir içeriği koymadık. Mümkün olduğunca uzlaşmacı bir dil kullandık ve böyle bir kitap ortaya çıktı." ifadesini kullandı.