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Otomotiv
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Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Yenilenen Toyota Yaris Cross Hybrid, güçlü SUV karakterini sofistike tasarım ve ileri hibrit teknolojisiyle buluşturarak Türkiye’de satışa sunuldu. 130 HP’lik tam hibrit motoru, zenginleşen konfor ve teknoloji donanımlarıyla şehir yaşamına dinamizm ve verimlilik katıyor.

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Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Toyota’nın şehirli SUV modeli Yaris Cross Hybrid, yenilenen tasarımı ve zenginleşen özellikleriyle Türkiye’de. Modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına yanıt veren Yaris Cross Hybrid, yeni ön tasarımı, dikkat çekici renk seçenekleri ve kabinindeki yeni teknolojilerle daha sofistike bir tarza kavuştu. Yeni Yaris Cross Hybrid modeli, lansmana özel olarak 2.388.000 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Plazalarda yerini aldı. Kompakt boyutlarını SUV konforu ve kullanışlılığıyla bir araya getiren Yaris Cross Hybrid, Toyota’nın tam hibrit teknolojisini de bu çok yönlü karakteriyle buluşturmaya devam ediyor. 130 HP güç üreten 1.5 litrelik tam hibrit motoruyla sunulan model, verimli ve akıcı sürüş karakterini sofistike tasarımıyla tamamlıyor.

#2
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Yeni Yaris Cross Hybrid’in değişiminin merkezinde tamamen yenilenen ön tasarım yer alıyor. Gövde rengiyle bütünleşen petek desenli yeni ön panjur, modele daha modern ve sofistike bir görünüm kazandırırken, alt bölümde kullanılan siyah detaylar ve belirgin çamurluk tasarımı Yaris Cross Hybrid’in güçlü SUV karakterini koruyor. Yenilenen LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları ve LED dönüş sinyalleri de modelin yeni görünümünü tamamlıyor. Yaris Cross Hybrid’in renk seçenekleri arasına katılan yeni Aura Bronz ise modelin zarif ve şehirli karakterini daha da öne çıkarıyor. Bununla birlikte Neptün Mavi, Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Amazon Yeşili gibi siyah tavanla kombinlenen çift renk seçenekleri de sunuluyor.

#3
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Yaris Cross Hybrid’in sunduğu kullanıcı dostu özellikler kabinde de devam ediyor. Dijital teknolojilerin daha fazla öne çıktığı kabinde, versiyona göre 10.5 inç Toyota Touch multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge paneli sunuluyor. Kablosuz akıllı telefon bağlantısı ve kablosuz şarj ünitesi de günlük kullanım kolaylığını artırıyor.

#4
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Versiyona göre sunulan Panoramik Cam Tavan, kabindeki ferahlık hissini artırırken, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Elektrikli Sürücü Bel Desteği konforu destekliyor. Eller Serbest Bagaj Kapağı ise özellikle günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Yaris Cross Hybrid’de nanoe teknolojisine sahip Çift Bölgeli Otomatik Klima, kabin havasının temizlenmesine ve kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olarak daha ferah bir yolculuk ortamı sunuyor.

#5
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Yaris Cross Hybrid, kompakt dış boyutlarının sağladığı dinamikliği bir SUV’un yüksek oturma pozisyonu, geniş görüş açısı ve kullanışlı yaşam alanıyla bir araya getiriyor. Böylece yoğun şehir trafiğinden uzun yolculuklara kadar farklı kullanım ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlıyor.

#6
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Pratik kabin tasarımı günlük ihtiyaçların yanı sıra seyahat ve outdoor ekipmanları için de kullanışlı bir alan sunuyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar farklı yolcu ve yük kombinasyonlarına imkan tanırken, ayarlanabilir bagaj zemini ve bagaj aksesuar askılıkları yükleme alanının daha işlevsel kullanılmasını sağlıyor.

#7
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Yeni Yaris Cross Hybrid, 130 HP sistem gücü ve 185 Nm tork sunan 1.5 litrelik tam hibrit güç ünitesiyle sunuluyor. Benzinli ve elektrikli motorun avantajlarını bir araya getiren Toyota’nın tam hibrit teknolojisi, özellikle şehir içi kullanımlarda yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri sağlarken akıcı ve hızlı tepkiler veren bir sürüş karakteri sunuyor. Önden çekişli olarak tercih edilen Yaris Cross Hybrid, 4.7 lt/100 km’lik düşük tüketimiyle de dikkat çekiyor.

#8
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Toyota Yaris Cross Hybrid, Türkiye’de yenilenen ve daha zengin donanımlara sahip Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı versiyonla tercih edilebiliyor. Flame versiyonunda Toyota Safety Sense 3, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED ön farlar, 9 inç Toyota Touch multimedya ekranı, 7 inç renkli TFT dijital gösterge ekranı, otomatik klima, Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi gibi özellikler standart olarak yer alıyor. Flame X-Pack versiyonu bunlara ek olarak panoramik cam tavan, ön ve arka park sensörleri, karartılmış arka ve arka yan camlar, kablosuz şarj ünitesi ve 10.5 inç multimedya ekranı gibi özellikler sunuyor. Ürün gamının en üstünde yer alan Passion X-Pack ise 17 inç siyah alüminyum alaşımlı jantları, 12.3 inç dijital gösterge paneli, çift renk gövde ve siyah tavan kombinasyonu, eller serbest bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar, nanoe teknolojisine sahip çift bölgeli otomatik kliması, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Güvenli Çıkış Asistanı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

#9
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Yaris Cross Hybrid’in tüm versiyonlarında Toyota Safety Sense 3 güvenlik ve sürüş destek teknolojileri standart olarak sunuluyor. Gelişmiş kamera ve radar teknolojilerinden yararlanan sistem, sürüş sırasında çevredeki potansiyel riskleri takip ederek sürücüyü destekliyor. Üst versiyonda sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Güvenli Çıkış Asistanı gibi teknolojiler de Yaris Cross Hybrid’in güvenlik donanımlarını tamamlıyor. Böylece yenilenen Yaris Cross Hybrid, Toyota’nın güvenlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı yaklaşımını modern ve sofistike SUV tasarımıyla bir araya getiriyor.

#10
Foto - Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Toyota, yeni Yaris Cross Hybrid’le birlikte farklı segmentlerde sunduğu modellerle güçlü ve geniş SUV ürün gamını müşterileriyle buluşturuyor. Yaris Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Land Cruiser Prado’dan oluşan SUV ürün gamı, kompakt modellerden daha büyük SUV’lara ve üstün arazi kabiliyetine sahip modellere kadar farklı ihtiyaç ve beklentilere yanıt veriyor.

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