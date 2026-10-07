Toyota Yaris Cross Hybrid yenilendi! Şehirli SUV artık çok daha iddialı! Görenler bir daha bakıyor

Toyota Yaris Cross Hybrid, Türkiye’de yenilenen ve daha zengin donanımlara sahip Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı versiyonla tercih edilebiliyor. Flame versiyonunda Toyota Safety Sense 3, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED ön farlar, 9 inç Toyota Touch multimedya ekranı, 7 inç renkli TFT dijital gösterge ekranı, otomatik klima, Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi gibi özellikler standart olarak yer alıyor. Flame X-Pack versiyonu bunlara ek olarak panoramik cam tavan, ön ve arka park sensörleri, karartılmış arka ve arka yan camlar, kablosuz şarj ünitesi ve 10.5 inç multimedya ekranı gibi özellikler sunuyor. Ürün gamının en üstünde yer alan Passion X-Pack ise 17 inç siyah alüminyum alaşımlı jantları, 12.3 inç dijital gösterge paneli, çift renk gövde ve siyah tavan kombinasyonu, eller serbest bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar, nanoe teknolojisine sahip çift bölgeli otomatik kliması, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Güvenli Çıkış Asistanı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.