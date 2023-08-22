Çanakkale'deki yangın hava ulaşımını vurdu! THY'den sefer iptali

Çanakkale’de devam eden orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yangına bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Köyler tedbir amaçlı tahliye edildi

Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için ise tahliye planları yapıldı. Çanakkale-Çan karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatıldı.

Çanakkale-Ankara seferi iptal edildi

Öte yandan Türk Hava Yollarının (THY) yarın sabah 08.35’te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.