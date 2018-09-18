Çanakkale'deki termik santralde yangın çıktı

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, ilçede faaliyet gösteren termik santralde patlama olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Bu bilgi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve belediye ekibinin sevk edildiğini belirten Kuzu, şunları kaydetti:

"Bize gelen ilk bilgi de termik santralde bir patlama olduğu yönündeydi. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede yaşanan olayın kömür aktarım bandında meydana gelen yangınla alakalı olduğunu öğrendik. Şu anda Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına başlayacaklar."

Kuzu, dumandan etkilendiklerini öğrendikleri iki işçinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.