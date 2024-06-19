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Gündem Çanakkale'deki orman yangınında son durum!
Gündem

Çanakkale'deki orman yangınında son durum!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 01:59:00 -
Çanakkale'deki orman yangınında son durum!

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde akşam üzere saat 16:05'de başlayan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler saat 16.11’de ilk müdahaleyi yaptı.

Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Orman yangınını kontrol altına almak için gündüz 9 uçak, 6 helikopter, 67 arazöz, 362 personelle müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte yangını kontrol altına almak için havadan gece görüşlü 1 helikopter, 94 arazöz ve çok sayıda kara aracı ve 540 personelle müdahale devam ediyor.
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