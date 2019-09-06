Çanakkale'de Yunanistan'a gitmeye çalışan 112 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 112 düzensiz göçmen yakalandı.

TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri Küçükkuyu açıklarında lastik botlaYunanistan'ın Midilli Adasına gitmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğunu belirledi. Ekipler, bottaki 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekiplerce Kadırgaburnu açıklarında36, Ahmetçe Köyü açıklarında ise 51 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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