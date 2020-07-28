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Yerel

Çanakkale'de yine yangın çıktı

Son zamanlarda sürekli yangınlarla gündeme gelen Çanakkale'de yine bir arazi alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:38:00 -

Çanakkale merkeze bağlı Kumkale ile Halileli köyleri arasında kalan orman ve tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına, itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, tarım arazilerinde bulunan su motorları ve boruları da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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