Çanakkale’de yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; yarın aralarında Çanakkale’nin de bulunduğu bazı şehirlerde rüzgarın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarın yarın sabah 09:00’dan akşam 21:00’a kadar etkili olmasının beklendiği vurgulanarak, "Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege’de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.