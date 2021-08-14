Çanakkale’de yangın çıktı | Çanakkale’de çıkan yangında son durum ne?

Gelen son dakika haberini göre Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Çanakkale’de çıkan yangında son durum ne?

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter ise havadan müdahalede bulunuyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver "Olağanüstü, insanüstü bir mücadele ile çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadan oldukça kolayladık söndürme işlemlerini. Belki kontrol altında değil ama hava kararmadan inşallah kontrol altına alabileceğimizi tahmin ediyorum. Şuan için civar köyler için bir tehlike kalmadı. İlk başlarda sıkıntılı bir durum söz konusuydu ama şu an için böyle bir durum yok. Çok sıkıntılı bir durumumuz yok. Yangının çıkışıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Saman balyası yüklü bir traktörün yanmasından kaynaklandığı, ilk tahminler arasında." İfadelerini kullandı.