Çanakkale'de yakalandı! Tam 1 ton ağırlığında Çanakkale'de balıkçıların ağına 5 metre uzunluğunda ve bir ton ağırlığında köpek balığı takıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, köpek balığıyla fotoğraf çektirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Tekneyle Babakale Limanı’na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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