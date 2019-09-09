0553 313 94 23

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.


30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 8 şüpheli ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 9,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 48,52 gram skunk maddesi ele geçirldi ve tüm maddelere el konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahvaltı yapan çocukların okul başarısı daha yüksek
    1. Kahvaltı yapan çocukların okul..
    2. Başkan Köse, kent meydanında temizlik..
    3. İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı
    4. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış..
    5. Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    6. 82 yaşında Müslüman oldu
    7. Osmaniye’de zincirleme trafik kazası:..
    8. Başakşehir’de ilk ders zili çaldı
    9. Altının kilogramı 278 bin 350 liraya..
    10. Acılı babanın yürek yakan isyanı:..
    11. (Özel) Patlamaların yaşandığı aracı..
    12. New York borsası yükselişle açıldı
    13. 82 yaşında İslamiyeti seçti
    14. Safranbolu'da bulundu! Polis alarma..
    15. Brezilya'da Amazonlar'da yerli..
    16. Yunusemre’de 9.9.2019 bereketi
    17. Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
    18. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    19. Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee..
    20. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    21. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    22. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    23. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    24. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    25. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    26. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    27. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    28. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    29. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    30. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!