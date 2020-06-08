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Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:26:22 -
Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan grup, Ayvacık sahilinden denize açıldı.

Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen farklı ülkelere mensup 36 kişi, Türk kara sularına geri itilmeleri üzerine yardım istedi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) yerlerinin belirlenmesinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Babakale köyü açıklarında aldıkları sığınmacıları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacılara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.

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