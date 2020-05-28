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Aktüel

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 01:08:15 -
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Örenli köyünden ilçe merkezine giden Sadettin Şen (27) idaresindeki 17 UL 944 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Takla atan otomobil çevredeki ağaçlara çarparak durabildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve bir çocuk babası olan Şen'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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