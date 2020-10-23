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Aktüel Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
Aktüel

Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 20:03:12 -
Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda 609 litre kaçak içki, 2 bin 918 litre etil alkol, bin 943 adet kaçak sigara ile 3 litre viski kiti ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince kaçak ve sahte içki üreten, satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bir araçta kaçak içki bulunması üzerine ilçedeki 3 iş yeri, 2 depo ve 1 araçta daha arama yapıldı.

Aramalarda 609 litre kaçak içki, 2 bin 918 litre etil alkol, bin 943 adet kaçak sigara ile 3 litre viski kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


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