0553 313 94 23

Çanakkale'de oyun aletlerinin içindeki paralar çalındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir simit fırınının yazar kasası ile parktaki oyun aletlerinin içindeki paralar 4 kişi tarafından çalındı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:39
Çanakkale'de oyun aletlerinin içindeki paralar çalındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir iş yerindeki yazar kasa ile parkta bulunan oyun aletlerinin içindeki paraları çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'nde Bilal Işık'a ait simit fırınına gece geç saatlerde giren şüpheli, yazar kasayı çaldı.

Aynı saatlerde Kıbrıs Caddesi'ndeki Özgürlük Parkı'nda bulunan oyun aletlerinin kasalarını kıran 3 zanlı, içindeki paraları çalarak olay yerinden uzaklaştı.

İşletme sahiplerinin ihbarları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yazar kasa ile paraların çalınması sırasında güvenlik kameralarınca görüntülenen 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:39
  1. Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'nde Bilal Işık
  2. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi
  3. Kıbrıs Caddesi'ndeki Özgürlük Parkı
  4. polis ekipleri
  5. Yazar kasa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi.
    1. Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin..
    2. YÖK Başkanı Saraç’tan Guinness’a aday..
    3. Aydın'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Dünya Para Atletizm Grand Prix
    5. Kilis ekonomi şurası yapıldı
    6. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    7. (Özel haber) 450 yıllık cami, hala..
    8. Belediye basın ve veri Hazırlama..
    9. Turgutlu Kent Konseyi kadına şiddeti..
    10. İstanbul'da 16 bin 423 kaçak göçmen..
    11. Cezaevlerindeki hükümlü ve..
    12. Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle..
    13. Parkta sabahlayan yabancı uyruklu..
    14. Aydın'da çok sayıda göçmen yakalandı!
    15. UEFA'dan Cantona'ya ödül
    16. Beşiktaş’ta Nkoudou, idmanı yarıda..
    17. Ders zili çalmadan gönüllü zili çaldı
    18. Başkan Kayda: “Amacımız Salihli’yi..
    19. '16 bin 423 kaçak göçmen Geri Gönderme..
    20. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    21. Batman’dan 6 ülkeye ihracat
    22. Elmalılı kadınlar dikiş nakış kursunda
    23. FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasında..
    24. Uysal: “Katledilen kadınların..
    25. Görevden uzaklaştırılan Mardin..
    26. Balıkçı kasabasından cazibe merkezine
    27. S-400'de ikinci sevkiyat başladı
    28. Hatay Büyükşehir Belediyespor sezonu..
    29. Virajı alamayan kamyon yan yattı: 2 ölü
    30. Bir milyonluk minibüs hattı icralık..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!