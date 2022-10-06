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Yerel Çanakkale'de orman yangını! Kontrol altına alındı
Yerel

Çanakkale'de orman yangını! Kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 15:49:00 -
Çanakkale'de orman yangını! Kontrol altına alındı

Karainebeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman ve 4 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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