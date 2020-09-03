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Aktüel Çanakkale'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 gözaltı
Aktüel

Çanakkale'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:24:29 -
Çanakkale'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 gözaltı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, "nitelikli yağma" ve "zorla senet imzalatma" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çan ve çevre ilçelerde organize şekilde bazı kişilerden tehdit, baskı ve korkutma yoluyla zorla para aldıkları, senet imzalattıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerden A.K. ve bu kişiyle beraber hareket eden 9 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda senet, bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ile cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K, H.K, R.K, M.K, E.K, M.Ö, A.E, R.D. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, şüpheli C.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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