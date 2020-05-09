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Aktüel

Çanakkale’de mezarlıklar temizleniyor

Çanakkale’de, eski ve yeni şehir mezarlıklarında rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:05:40 -
Çanakkale’de mezarlıklar temizleniyor

Çanakkale’de, eski ve yeni şehir mezarlıklarında rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.


Çalışma kapsamında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanı içerisinde uzayan yabani otların temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler, ot kesme aletleri ile uzayan yabani otları biçerek ve tırpanlayarak mezarlık alanını temizledi.

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