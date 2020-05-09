Çanakkale’de mezarlıklar temizleniyor
Çanakkale’de, eski ve yeni şehir mezarlıklarında rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale’de, eski ve yeni şehir mezarlıklarında rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.
Çalışma kapsamında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanı içerisinde uzayan yabani otların temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler, ot kesme aletleri ile uzayan yabani otları biçerek ve tırpanlayarak mezarlık alanını temizledi.