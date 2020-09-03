Çanakkale'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evciler Köyü yolu çevresindeki Sasanlar mevkisinde Mehmet Kurt'un (57) üzerine kestiği ağaç devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kurt'un cenazesi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.