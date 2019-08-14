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Çanakkale’de ’kadınlar kahvesi’ açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Aşağıdemirci köyünde ’kadınlar kahvesi’ törenle açıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:51
Çanakkale’de ’kadınlar kahvesi’ açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Aşağıdemirci köyünde ’kadınlar kahvesi’ törenle açıldı. Açılış programına AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı.


Açılış töreni sonrası bir konuşma yapan İskenderoğlu, "Muhtarımız bana daha önce kadınlar kahvesi açacaklarını söyledi ve biz de buraya açılışa geldik. Biz hayata dokunan birçok şey yapıyoruz. Özellikle kadınların ve çocukların hayatına dokunan işler yaptığımızda beyleri de rahatlattığını biliyoruz ve doğru işler, doğru şeyler yapıyoruz. O yüzden okulları, hastaneleri yeniliyoruz. Köyümüzün bir tek yol sorunu vardı, muhtarımız bize iletti. Biz ilçe başkanının, belediye başkanının, muhtarların yakamıza yapışanını, bizden talepte bulunanı seviyoruz. Çünkü, bu demektir ki bu memlekete hizmet etmek isteyen bir kardeşimiz var. Bu memlekete, bu memlekete hizmetkâr olan bir kardeşimiz var. Bir yıl önce milletvekilimiz Bülent Turan ile sizlere geldiğimizde bu memleketin hizmetkârı olmak için sizin desteğinizi istedik. Hamdolsun, Biga bizi yalnız bırakmadı. Bugün kim ne derse desin biz, Çanakkale’nin iki milletvekili ile birlikte sizlerin hizmetkarınınız. 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Bülent Turan milletvekilimiz ile birlikte Biga’ya, köylerimize, Çanakkale’mize destek olmaya hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"


"Eğer yenilenmedik okulumuz varsa okulumuzu yenileyeceğiz. Hastane eksiğimiz, doktor eksiğimiz varsa doktorlarımızı getireceğiz" diyen İskenderoğlu, açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:


"Sağlık ocağımız yoksa sağlık ocağı yapacağız. Eğer yolumuzda sıkıntı varsa suda, kanalizasyonda sıkıntı varsa bunları yapacağız. 5 yıl sonra Recep Tayip Erdoğan’ın öğrencileri olarak Bigalı hemşirelerimizin karşısına yüzümüz ak olarak çıkmak istiyoruz. 17 yıl önce kadınlarla erkekler aynı işi yaptıkları halde kadınlarımız aynı ücreti alamıyorlardı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ben Çerkez kültürünü az çok bilirim. Çok Çerkez arkadaşım var, biraz önce kurdeleyi keserken hanım efendilere söyledim. Çerkez kültürünü yaşattıkları için beyefendilere çok teşekkür ederim. Hanımlara ne kadar çok değer verdiklerini, hanımları nasıl baş tacı yaptıklarını biliriz. Köydeki beyefendilere ve onları yetiştiren çok kıymetli Çerkez hanımefendilere çok teşekkür ederim. Şu mübarek günde şunu söylemek istiyorum. Biliyorum ki sizler, birlik ve beraberliğinizi bozmazsınız. Bizler, dünden bugüne hizmet etmeye birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını Anafartalar Zaferinin 104. yılını kutladığımız bu topraklarda rahmetle ve minnetle anıyoruz."

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:51
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