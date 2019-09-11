Çanakkale’de ilk kez kapalı cerrahi ile akciğer lobektomi ameliyatı yapıldı

Bugüne kadar bir çok kapalı ameliyatın yapıldığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ilk kez VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi) ile sağ akciğer alt lobektomi (akciğer lobunun cerrahi müdahale ile çıkarılması) operasyonu gerçekleştirildi.

VATS lobektomi ameliyatını gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi hekimleri Op. Dr. Mustafa Akyıl, Op. Dr. Murat Uygar Yapucu, Anestezist Uz. Dr. Esen Şimşek ve ekibi Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde bir ilke daha imza attı.

Ameliyat ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Mustafa Akyıl, “21 yaşındaki erkek hastamızda çeşitli nedenlere bağlı akciğer dokusunda kalıcı harabiyet oluşturan, sağ akciğer alt lobuyla sınırlı bronşektazi hastalığı mevcuttu. Klasik cerrahi yöntem (torakotomi) yerine VATS ile sağ akciğer alt lobektomi operasyonunu gerçekleştirdik. Bu yöntem daha az ağrılı, daha kozmetik ve daha erken iyileşme avantajları ile ön plana çıkmaktadır. Pnömotoraks (akciğer sönmesi), Plevra (akciğer zarı) hastalıkları için yüzün üstünde vakada uyguladığımız yöntem ile ilk defa lobektomi ameliyatı yaptık. Ayrıca erken evre akciğer kanseri vakalarında da uygulayabilmekteyiz” diye konuştu.

Başarılı işlerin ardında tecrübeli ve donanımlı göğüs cerrahi ekibinin bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Murat Uygar Yapucu, “Göğüs cerrahisi kliniği 3 uzman hekim, 7 servis hemşiresi, 3 ameliyathane hemşiresi ve 4 personel ile vatandaşlarımıza yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti vermektedir. Kliniğimizde akciğer kanseri de dahil olmak üzere pek çok hastalığın tanı ve tedavisine yönelik cerrahi girişimler hem açık hem de kapalı metodlarla yapılmaktadır. Bunlar arasında VATS, mediastinoskopi, rijid bronkoskopi, mediastinotomi, lobektomi, pnömonektomi, amfizematöz hastalıklarda bül rezeksiyonu ve volüm küçültücü cerrahi, göğüs duvarı rezeksiyonları ve diafragma cerrahisi sayılabilir. Böylelikle hastaların başka illere ve hastanelere sevk edilmesine gerek kalmamaktadır” dedi.

Göğüs cerrahisi ekibinin yaptığı çalışmaları gurur duyarak takip ettiğini belirten Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, Op. Dr. Mustafa Akyıl ve Op. Dr. Murat Uygar Yapucu’yu makamında ağırlayarak takdir ve tebriklerini iletti.