Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada hattında saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe’den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.