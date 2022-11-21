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Gündem Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Gündem

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 09:35:00 -
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada hattında saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe’den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.

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