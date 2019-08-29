Çanakkale'de feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.29 Ağustos 2019 Perşembe 10:16
Bandırma'dan Biga istikametine giden Furkan Coşkun idaresindeki kamyonet, Sinekçi köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki Bahattin Aysan'ın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Furkan Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Tırda bulunan Muhammet Aysan ise hafif yaralandı.
Coşkun'un cesedi Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yaralanan Muhammet Aysan da aynı hastanede tedavi altına alındı.
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