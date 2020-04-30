Çanakkale’de elma kurduna karşı mücadele

Çanakkale’de elma iç kurduna karşı feromon yayıcılar kullanılarak biyolojik ve biyoteknik mücadele projesi başlatıldı.

Çanakkale Merkez ilçeye bağlı Yapıldak köyünde toplam 66 dekar alanda elma üretiminde önemli kalite ve verim kayıplarına sebep olan elma iç kurduna karşı feromon yayıcılar kullanılarak biyolojik ve biyoteknik mücadele projesi başlatıldı.

Proje; Elma iç kurdunun yoğun zarar yaptığı alanlarda zirai mücadele faaliyetlerine destek olmak ve daha az kimyasal ilaçlama yaparak gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Proje kapsamında, elma iç kurduna karşı 7bin 200 adet İsomate-C feromon yayıcı uygulaması yapıldı.

Yapıldak köyündeki deneme parsellerinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, İl Müdürlüğü teknik personelleri, firma temsilcileri ve elma üreticileri covid-19 yayılımının önlenmesi tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon tedbirlerine dikkat ederek yayıcıların elma ağaçlarına asımını gerçekleştirdi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "İlimiz tarımında elma üretimi önemli bir yere sahiptir. 2019 yılında 99.491 ton elma üretimi gerçekleştirdik. Elma iç kurdu zararı elma üretimde verim ve kalitede olumsuz etki yapmaktadır. İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımız bütçesiyle iç kurduna karşı alternatif mücadele yöntemlerini değerlendirmeyi amaçlayan projeye başlıyoruz. Amacımız kimyasal mücadeleyi minimum düzeye çekip çevreyi ve insan sağlığını koruyan tedbirleri almaktır. Projeye ilk etapta Yapıldak köyünde elma iç kurdunun yoğun olduğu bölgede başlıyoruz. Toplamda 66 dekar alanda 7200 adet feromon yayıcı astık. Bu yayıcılar ortamda bulunan elma iç kurdu kelebeklerinin biyolojik olarak şaşırtılmasını sağlayarak çiftleşmenin olmamasını ve dolayısıyla ortama bırakılan yumurta sayısının en aza indirgenmesini sağlayacaktır. Bu tip uygulamalar toplu şekilde yapılınca başarıya ulaşmaktadır. Bu yıl kalite ve verimleri değerlendirip, hem de mücadele masrafları karşılaştıracağız" dedi.