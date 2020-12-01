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Gündem Çanakkale'de ele geçirildi! 2 bin yıllık
Gündem

Çanakkale'de ele geçirildi! 2 bin yıllık

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 2 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:21:00 -
Çanakkale'de ele geçirildi! 2 bin yıllık

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi.

Troya Müzesi görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında ele geçirilen eserlerin, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen Gladyatör Rölyefi ve aynı döneme ait Sütun Tamburu parçası olduğu belirlendi.

Gladyatör oyunlarına kanıt

Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu kaydedildi.

Evde ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. N.G. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Gladyatör Rölyefi ile Sütun Tamburu ise Troya Müzesi'ne teslim edildi.

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