Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu! Çanakkale’de düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 28 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün gece saatlerinde düzenlediği operasyonda durdurulan minibüste yakalanan Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.