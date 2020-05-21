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Çanakkale'de deniz ulaşımında sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:36:19 -
Çanakkale'de deniz ulaşımında sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar ve Güney Marmara hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribot seferlerinde düzenleme yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması doğrultusunda seferlerde bazı düzenlemelere gidildi.

Buna göre, 22 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs saat 24.00 arasındaki 4 gün boyunca, Çanakkale-Eceabat hattında, Çanakkale'den saat 08.00 ve 17.30'da, Eceabat'tan 09.30 ve 18.30'da sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer olacak.

Çanakkale-Kilitbahir hattında sefer yapılmayacak.

Lapseki-Gelibolu hattında ise nakliye araçlarının yoğunluk durumuna göre sefer düzenlenecek.

Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara (Erdek, Avşa, Balıklı, Marmara ve Ekinlik) adalar hattında sefer gerçekleştirilmeyecek.

Acil durumlara karşı iskelelerde hazır feribotlar bekletilecek.

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